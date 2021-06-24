‘Bugün Amerikalılarla Afganistan’ı görüşeceğiz’

Akar, gazetecilere özetle şunları söyledi:

ASKER GÖNDERMEYECEĞİZ

“Son 6 yılda Kabil Havaalanı’nın işletilmesine teknik destek sağlama konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu havaalanı Afganistan’ın hayatiyeti bakımından çok önemli bir nokta. Çalışması, çalışıyor olması Afgan kardeşlerimizin lehine olacaktır. Bu çerçevede yarın (bugün) Amerikalılarla bir görüşmemiz olacak. Mevcudiyetimiz zaten orada var. Şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Biz 6 yıldan beri bu havaalanında; oradayız. Mevcudiyetimizi devam ettirmek ya da ettirmemek konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz.”

‘MKEK’DE ÖZELLEŞTİRME YOK’

Bakan Akar Makine Kimya Endüristrisi Kurumu’nun şirketleşmesine ilişkin yasa teklifi konusunda şöyle dedi: “MKEK, yıllarca hizmet etmiş, son derece önem verdiğimiz bir kurumumuz. Mevcut hantal yapısıyla gerekli ilerlemeyi sağlaması, ileri teknoljiyi kullanması pek mümkün değil. Modern bir yapıya kavuşması için gayret gösteriyoruz. Kısaca özelleştirme yok, orada çalışan kardeşlerimizin herhangi bir şekilde özlük haklarında geriye gitmesi söz konusu değil.”

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