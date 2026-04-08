Bugün akşam saatlerinden itibaren başlıyor: Sağanak, kar, rüzgar ve zirai don... | Meteoroloji 32 ilde uyarı verdi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarının Balkanlar üzerinden gelen yeni bir hava sistemi ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Yapılan tahminlere göre, bu akşam itibarıyla başlaması beklenen soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümü (Van ve Iğdır hariç) ve Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor.

32 İLDE SARI KODLU UYARI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat , Bayburt, Kırıkkale, Ardahan, Karabük ve Osmaniye illeri için sarı kodlu alarm verildi.

Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden; Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklenmektedir.

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE ZİRAİ DON UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı olarak, Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır.

BUGÜN BAŞLIYOR: YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yağışların güneyde gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu kesimlerde ve yükseklerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildiren Macit, "Bugün Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, zamanla da Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, perşembe günü de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer yer yağışların kuvvetli olacağını bekliyoruz." diye konuştu.

Macit, mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların bugünden itibaren azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini ve bu sıcaklıkların hafta başına kadar sürdüreceğini belirtti.

Yurdun bazı kesimlerinde zirai don hadisesinin beklendiğini vurgulayan Macit, şunları kaydetti:

"Bugün akşam saatlerinden itibaren başlıyor, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar akşamları özellikle gece sabah saatlerine doğru zirai don olabilir. Özellikle Marmara'nın doğusunda, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Hafta başına kadar yani pazar gününe kadar yer yer zirai don hadisesi devam ediyor."

Doğu kesimlerdeki yağışların yer yer de kar yağışına döneceğini dile getiren Macit, yağışların çarşamba ve perşembe günü Erzurum ve Ardahan'da yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR

İstanbul'da perşembe ve cuma yağışlı olacağını belirten Macit, sıcaklıkların 16 derece olacağını perşembe günü 12-13 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

Ankara'nın gelecek 3 gün boyunca yağışlı olacağını dile getiren Macit, sağanak şeklinde olacak yağışların cuma günü yer yer kar şeklinde görüleceğini vurguladı. Macit, bu hafta başkentte en yüksek hava sıcaklığının 9 derece olacağını, cumartesi günü sabah saatlerinde ise yer yer sıcaklığın 0 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İzmir'de de sağanağın etkisini sürdüreceğini ifade eden Macit, hava sıcaklığının ise 16-17 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusu ve iç kesimleri güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında, kuzeyli yönlerden, güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van ve Iğdır hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyi ile Malatya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı