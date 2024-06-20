Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur bugün 2’nci kez hâkim karşısında

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İstanbul Kemerburgaz’da 1 Mart 2024’de meydana gelen kazada, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, kazadan saatler sonra yurtdışına kaçtı. Anne ve oğlu 106 günün sonra ABD’de yakalanarak tutuklandı. Anne-oğlu 18 Haziran’da farklı saatlerde mahkemedeydi. Eksik belgeler nedeniyle Eylem Tok hakkındaki dava 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ise bugüne ertelendi. Yargı sürecini sorduğumuz Aci Ailesi’nin avukatı Hacı Orhan, şunları söyledi:

BİZİM İÇİN CEZA ALMALARI ÖNEMLİ

“Buradan da olan gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Bizim için, orada ceza almışlar ya da ülkemizde ceza almışlar önemli değil. Önemli olan bir ceza almış olmaları. Mahkemedeki hal ve hareketleri bile ne kadar psikolojilerinin bozulduğunu gösteriyor.”

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ARKADAŞLARI DURUŞMADA

Baba Özer Acı ve anne Pervin Aci, 18 Haziran’da ABD’de yapılan yargılamaya ilişkin tüm gelişmeleri orada bulunan arkadaşları Mehmet-Gülcan Çiçek ve Boston’daki Türkler Topluluğu yöneticisi Esat Gök’le anbean telefonla görüşerek takip etti. Duruşmaya ilişkin Hürriyet’e konuşan Baba Özer Aci şunları söyledi:





“Elleri kelepçeli gelmiş, durgunmuş, suçlu kıyafeti giydirmişler bunlar bile beni mutlu ediyor. 27 Haziran’ı dört gözle bekleyeceğiz,” Anne Pervin Aci ise “ Çocuğundan ayrı kalmak nasılmış, ne hissediyor şimdi?” ifadelerini kullandı.

ANNE DURGUN OĞLU TEDİRGİN

Aci Ailesi’nin ABD’de duruşmayı izleyen arkadaşlarının gözlemlerine göre Eylem Tok, duruşmaya durgun bakışlarla katıldı. Saçları kesilmiş ve boyanmış, üstünde turuncu bir mahkûm kıyafeti vardı. “Bir katilin annesi olmak nasıl bir duygu?” diyen izleyiciye ‘Allahu Ekber’ diye cevap verdi. Cihantimur salona kamunun atadığı avukattan ayrı bir avukatla girdi. Ayakları titriyor, tanıdık bir yüz görmek amacıyla sürekli arkasına bakıyordu. Bej renk bir mahkûm kıyafeti vardı.

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ISLAHEVİ ŞİKÂYETİ

Cihantimur’un Connecticut eyaletinde çocukların kaldığı bir ıslahevinde kaldığı, avukatlarının ıslahevinin koşullarının kötü olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulunduğu ancak talebi hâkimin red ettiği öğrenildi. Timur Cihantimur’un kaldığı yerde hırpalandığı, temizlik görevi verildiği, bu sebeplerle de başka bir yere nakil isteği de kabul edilmedi.

ANNE CEZA ALMAYABİLİR

Dava raporlarına göre Türkiye, Cihantimur için ‘kasıtsız adam öldürme ve yaralama’, annesi Tok için de ‘suçluyu koruma’ suçlamalarıyla iade talep ediyor. Tok’un Türkiye’ye iadesi durumunda ceza almaması da mümkün. Türk Ceza Kanunu 283’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına göre suç işleyen bir kişinin hükmün infazından kurtulması için yardım sağlayanın anne veya babası olması durumunda aile üyelerine ceza verilmiyor.