Bugün (15 Temmuz) ulaşım, İETT, otobüsler, metro, tramvay ve marmaray ücretsiz mi?

Bugün toplu ulaşım araçları arasında yer alan İETT otobüsleri, metro, tramvay ve marmaray seçeneklerinden birisini kullanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, 15 Temmuz Çarşamba günü toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde İETT otobüsleri ve Metrobüs, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek. İBB Meclisi kararı gereğince resmi tatil gününde ulaşım ücretsiz olacak.

Resmi tatil ilan edilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla İETT otobüsleri Cumartesi sefer tarifesine göre çalışacak.

Metrobüs hattında da araçlar, Cumartesi sefer tarifesine göre hizmet verecek. Saat 06.00 ile 11.00 arasında 30 saniyede bir, 12.00 ile 20.00 arasında 25 saniyede bir, 21.00 ile 23.00 arasında 35 saniyede bir, 23.00 ile 00.00 arasında 60 saniyede bir, 00.01 ile 02.00 arasında 4 dakikada bir, 02.00 ile 05.00 arasında da 8 dakikada bir sefer düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda 15 Temmuz’da otobüs ve Metrobüs seferleri ücretsiz olacak. Sefer saatlerine www.iett.istanbul adresinden ve Mobiett uygulamasından erişebilirsiniz.

ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları ile “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” Kararı kapsamında, 15 Temmuz 2020 Çarşamba gününe rastlayan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde vatandaşlarımız, 06.00-24.00 saatleri arasında Cumartesi tarifesi ile çalışacak olan EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanacaklardır.

ANTALYA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

DİYARBAKIR'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kent genelinde ve ilçelerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Müyesser Güzel, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Minür Karaloğlu'nun talimatıyla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşların anma etkinliklerine rahatlıkla katılabilmesi için toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz günü korona virüs tedbirleri de alınarak gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinatörü Şevket Toprak ise, talimatlar doğrultusunda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını fakat korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüslerin gün boyu hizmet vermesi için ek seferler yapacaklarını belirterek, kent geneli ile ilçelerinde ücretsiz olacağını aktardı.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, resmi tatil olarak ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar şu şekilde:

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından, Görüşülen ve kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı "Kahramankazan" olarak değişti.

Ayrıca 15 Temmuz günü, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.