Buğra Kavuncu kimdir ve nerelidir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun biyografisi

Saltuk Buğra Kavuncu İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve İyi Parti İstanbul İl Başkanıdır. 01.01.1973 tarihinde dünyaya gelen Buğra Kavuncu satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. İşte, Buğra Kavuncu'nun hayatıyla ilgili bazı bilgiler.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu 01.01.1973'te dünyaya geldi. Evli ve 2 oğlu, birde kızı olan Buğra Kavuncu Ankara Atatürk Lisesi ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında Almatı’da Yapı Kimyasalları alanında girişimci olarak iş hayatına atılmıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, BASF BDT Ülkeleri Pazar yöneticiliği, BASF Yapı Kimyasalları Türkiye Genel Müdürlüğü ve Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. CEO’su olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. Rusça, Kazakça ve İngilizce bilmektedir. Baba tarafından aslen Adana Ceyhan’lıdır.