Buğra Kavuncu kimdir ve nerelidir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun biyografisi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde yer alan Buğra Kavuncu'nun hayatı merak ediliyor. 47 yaşında olan ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bitiren Kavuncu, 1997 yılında iş hayatına başladı ve 2018 yılında İyi Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. Peki, Buğra Kavuncu kimdir ve nerelidir? İşte, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun biyografisiyle ilgili ayrıntılar.
Saltuk Buğra Kavuncu İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve İyi Parti İstanbul İl Başkanıdır. 01.01.1973 tarihinde dünyaya gelen Buğra Kavuncu satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. İşte, Buğra Kavuncu'nun hayatıyla ilgili bazı bilgiler.
Buğra Kavuncu 01.01.1973'te dünyaya geldi. Evli ve 2 oğlu, birde kızı olan Buğra Kavuncu Ankara Atatürk Lisesi ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında Almatı’da Yapı Kimyasalları alanında girişimci olarak iş hayatına atılmıştır.
Farklı şirketlerde genel müdürlük, BASF BDT Ülkeleri Pazar yöneticiliği, BASF Yapı Kimyasalları Türkiye Genel Müdürlüğü ve Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. CEO’su olarak görev yapmıştır.
Satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. Rusça, Kazakça ve İngilizce bilmektedir. Baba tarafından aslen Adana Ceyhan’lıdır.
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