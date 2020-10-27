Buğra Kavuncu kimdir nereli kaç yaşında?

Buğra Kavuncu'nun hayatına dair bilgiler merak ediliyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde yer alan Buğra Kavuncu, farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır. Peki, Buğra Kavuncu kimdir ve nerelidir? İşte İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun biyografisi...

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu 01.01.1973'te dünyaya geldi. Evli ve 2 oğlu, birde kızı olan Buğra Kavuncu Ankara Atatürk Lisesi ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına atılmıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. Rusça, Kazakça ve İngilizce bilmektedir. Baba tarafından aslen Adana Ceyhan’lıdır.