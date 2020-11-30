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KONYA (İHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 17:45 | Son Güncelleme:

Buğday yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı

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Buğday yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı
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Konya’nın Karapınar ilçesinde, buğday yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi, sürücü yaralandı.

Kaza, Konya Adana karayolu üzeri Karapınar İlçesine bağlı Akören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Hasan D. yönetimindeki 01 AGA 535 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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