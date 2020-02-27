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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Buğday torbalarının altında kalan işçi yaralandı

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Buğday torbalarının altında kalan işçi yaralandı
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ADIYAMAN'da, devrilen buğday torbalarının altında kalan Molla Yılmaz (45), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hamallık yapan Molla Yılmaz, buğday pazarında bir kamyondan indirmeye çalıştığı buğday torbalarının devrilmesiyle altında kaldı. Durumu fark edenler tarafından torbaların altından çıkarılan Yılmaz, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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