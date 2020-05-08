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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Buğday tarlalarında gelinciklerin görsel şöleni

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Buğday tarlalarında gelinciklerin görsel şöleni
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HATAY'da buğday tarlalarını kaplayan gelincik çiçekleri, görsel şölen oluşturdu. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde tarlalara girenler, çiçeklerin arasında fotoğraflar çekilip, görselliği ölümsüzleştiriyor.

Kentin kırsal bölgelerinde boy vermeye başlayan buğdayların arasında kendiliğinden yetişen gelincikler, görsel şölen oluşturdu. Gelinciklerin, kapladığı alanın az olması nedeniyle buğdaya pek zararı olmadığı belirtildi.

Yüksek Ziraat Mühendisi Mustafa Şanverdi, şubat ayında tüm arazilerde yabancı otla mücadele edildiğini söyleyerek, “Gelincik çiçeği de bu yabancı ot mücadelesi kapsamındadır. Ancak bereketli Amik Ovası’nda yapılan mücadele sırasında az da olsa bazı bölümler ilaçlanmamış ya da az ilaçlanmış olabilir. Bu nedenle gelincik çiçeği de yetişiyor. Çok geniş alanları kaplamadığı için buğdayın hasadında ve rekoltesinde herhangi bir zararı olmayacaktır" dedi.

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