Buğday silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesinde özel lisanslı depoculuk firmasında teknisyen olarak çalışan 34 yaşındaki Metin Esen, buğday dolu siloda bakım onarım çalışmasına başladı.



Esen'den bir daha haber alamayan iş arkadaşları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan aramada teknisyen bulunamadı. Silodaki buğday, başka bir depoya boşaltılınca Esen'in cansız bedenine ulaşıldı.



AFAD ekiplerince siloda açılan delikten çıkartılan Esen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesine kaldırıldı.

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