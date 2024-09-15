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BUDO'nun altı seferine fırtına engeli

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#Budo#Bursa#İstanbul
BUDOnun altı seferine fırtına engeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 17:04

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), 6 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 6 seferini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 14.00 ile 17.45 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 6 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtildi. (DHA)

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#Budo#Bursa#İstanbul

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