BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)- Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa(Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.