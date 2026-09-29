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BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#BUDO#Sefer İptalleri
BUDOnun 8 seferi iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 01:42

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş)- Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa(Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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#Bursa#BUDO#Sefer İptalleri

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