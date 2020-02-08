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AA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

BUDO'da 5 sefer daha iptal edildi

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BUDO'da 5 sefer daha iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 5'inin daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15.30, 18.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 16.00 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa-İstanbul hattında 07.00-14.25 saatlerindeki 9 sefer de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

 

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