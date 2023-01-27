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Budist kocaya 1 milyon tl tazminat

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#Budist Koca#Ayin#Boşanma Davası
Budist kocaya 1 milyon tl tazminat
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

C.E.’nin Budizm ve Taoizm temelli kişisel gelişim dersleri alarak evde ayin yaptığını, ailesini ihmal ederek bir kadınla birlikte ‘inziva’ adı altında gezilere gittiğini iddia eden 19 yıllık eşi P.E. açtığı boşanma davasını kazandı. Karara göre, C.E. boşandığı karısına 1 milyon lira tazminat ile aylık 30 bin lira nafaka ödeyecek.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, P.E. ile ünlü bir markanın Türkiye satış direktörü olan C.E. 19 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki çocuğu dünyaya geldi. P.E.’nin iddialarına göre, evlilik birliği kocası C.E.’nin sadakatsizliği, alkol bağımlılığı, öfke kontrolü olmaması, eşine ve çocuklarına şiddet uygulaması nedeniyle sarsılmaya başladı. P.E.’nin iddialarına göre, C.E. bir kişisel gelişim uzmanına çok yüksek miktarda para ödeyerek Budizm ve Taoizm temelli kişisel gelişim dersleri aldı. C.E., eğitim grubu ile birlikte ‘inziva’ adı verilen birçok etkinliğe katılarak Çin ve Hindistan gibi ülkelere gitti.

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‘EĞİTİMLERİN İÇİNDE KAYBOLDU’

En son ‘Master Sha’ isimli Çinli bir kişisel gelişim uzmanı ve Türkiye’deki temsilcilerinden online eğitim alan C.E., iddiaya göre evde çocuklarının gözü önünde sürekli ayin benzeri çeşitli ritüeller uyguladı. Havada eliyle ‘kaligrafi (yazı sanatı) şifası’ yapmaya başlayan C.E., aldığı yeni eğitimlerin içerisinde kaybolup sesler çıkartarak sık sık bağırdı. Kendisine verilen kişisel ilaçlar C.E.’nin böbrek sorunu yaşamasına neden oldu. Doktor, bu ilaçların küflü olduğunu ve kesinlikle içmemesi gerektiğini C.E.’ye söyledi. Ancak C.E., kullanmaya devam etti. Eşinin ‘inziva’ adlı gezilere bir kadınla birlikte gittiğini itiraf etmesi üzerine büyük bir yıkım yaşayan P.E.’nin dilekçesinde, “P.E.’nin evliliğini sürdürmesi mümkün değildir” denildi.

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KARŞI DAVA REDDEDİLDİ

C.E. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek karşı boşanma davası açarken, eşine ve çocuklarına karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadığını cevap dilekçesinde belirtti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde bir yıldır görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Karşı davayı reddeden mahkeme, iki çocuğun velayetinin anneye verilmesine, C.E.’nin boşandığı eşine 500 bin lira maddi ve 500 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon lira tazminat ödemesine, aylık toplam 30 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

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#Budist Koca#Ayin#Boşanma Davası

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