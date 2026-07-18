Budapeşte’den ikincilikle döndüler… Fauna’nın ödüllü sesleri

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FAUNA Koro, 2023 yılında müzik öğretmeni Gül Belçim Sağnıç’ın Kabataş Erkek Lisesi’nde görev yapmaya başlamasıyla kuruldu. Köklü lisenin ilk çok sesli korosu olan topluluk ismini Roma mitolojisindeki bereket tanrıçası Fauna’dan aldı. Müzik öğretmeni Sağnıç, Laurea Mundi Uluslararası Koro Yarışması’nda elde ettikleri başarıyı ve koronun kurulma hikâyesini şöyle anlattı:

DİSİPLİN BAŞARIYI GETİRDİ

“2023 yılında öğrencilerle Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle Ankara’daki kutlamalara gittik ve orada bir konser izledik. Oradan dönerken çocuklar ‘Biz de koro kuralım’ dediler. Türkiye’de güzel sanatlar hariç lise seviyesinde çok sesli bir koro yok. Bize uluslararası başarıyı getiren en önemli etken çocukların varıyla yoğuyla çalışması ve disiplini elden bırakmamaları oldu.

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‘GÜMÜŞ DİPLOMA’ ALDILAR

Çocukların arasında ‘beton kulak’ diye tabir ettiğimiz, sesleri ayırt edemeyenler bile vardı. Onlar kendilerini geliştirmek için gerçekten çok çalıştı. Yarışma 2 yılda bir yapılıyor. 3 farklı dönem eserinin seslendirilmesi isteniyor. Biz romantik dönem, Türkçe ve çağdaş eser söyledik. Bu yıl 20 ülkeden 36 koro katıldı. Altın diplomayı almak için 20 puan elde edilmesi gerekiyor. Ancak hiçbir koro altın madalya kazanamadı. Biz 0.79 puanla altını kaçırdık ve 19.21 puanla gümüş diploma alarak ikinci olduk. Bizimle ikinciliği paylaşan bir İsviçre korosu da vardı. Jüri çok zor beğenen başarılı isimlerden oluşuyordu. Altın madalyayı alamamamıza neden olan eksi 0.79 puanı sahne şovumuzdan kırdıklarını söylediler.”

ÖĞRENCİLER GURURLU

Fauna Koro’daki öğrenciler, “Ekip olarak çok ciddi emek verdik ve karşılığını aldık. Mutlu ve gururluyuz” dedi.