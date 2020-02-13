Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçe merkezindeki Yörükler Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Havana Gündüz'den (75) haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri giren ekipler, Havana Gündüz ve kızı Ayfer Gündüz ile birlikte Nilüfer Altınayak, Ayşe Sak, Öykü Nisa Sak ve Aysun Damar'ın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 kişinin yaşam belirtisi göstermemesi üzerine kalp masajı uygulandı. 1'i çocuk, 6 kişi, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 6 kişiden 2'sinin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.