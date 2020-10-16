Bucak’ta Covid-19 tedbirleri denetimi

Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Erdoğdu ile ikinci kontrol ekibi olarak polis ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı denetimler gün boyu sürdü. Kaymakam Tanrıkulu ve beraberindeki denetleme ekipleri, eski Bucak Devlet Hastanesi binası çevresinde faaliyet gösteren çeşitli esnaf, eczane ve işletmelerde denetimler yaptı. Kaymakam Tanrıkulu denetimler esnasında esnafla sohbet ederek hal hatır sordu.

Kaymakam Tanrıkulu denetimler sonrası yaptığı açıklamada, Bucak’ta Covid-19 salgınına karşı vatandaşlarımız ve esnafımız çok duyarlı. Bu duyarlılık karşısında alınan tedbirler de etkili oluyor. Tüm halkımızdan aynı kararlılık ile tedbirlere uymalarını, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz. Bucak’ta 15 gün öncesine kadar stabil olan pandemide son günlerde artış yaşandı. Sokakta nasıl sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ediyorsak, aynı şekilde bu tedbirleri evimizde de uygulayalım ki, hastalığın yayılmasını önleyelim" dedi.