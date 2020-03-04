Bucak ne demek? Bucak nedir? Bucak TDK kelime anlamı

İsim anlamı ile Bucak; kenar, köşe ve yer anlamına gelmektedir.

Bucak Ne Demek?

Özellikle herhangi bilinmeyen bir noktayı anlatırken gündelik yaşam içerisinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bir örnek vermek gerekirse;

‘’Bunlardan sonra köşede, Bucak'ta, Kendi aleminde yaşayan Türkler vardı’’ (Yahya Kemal Beyatlı)

Aynı zamanda farklı ilçelerin bir yetkiliyle yönetilen farklı bölümleri olarak da tabir edilebilmektedir.

Bucak Nedir?

Gündelik yaşam içerisindeki cümlelerde yoğun olarak kullanılan Bucak, farklı anlamlar taşıyan bir kelimedir. Özellikle kenar ve köşe ile yer açısından en çok kullanılan anlamıdır. Ayrıca ilçelerin farklı kısımlarının belli bir nüfus üzerinden yönetildiği yerleridir. Özellikle, ‘’Köşe bucak kaçıyordu,’’ gibi anlam üzerinden cümleler hem sözlü hem de yazılı olarak çok fazla kullanılmaktadır.

Bucak TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından da aynı şekilde yer, genel ve köşe anlamına geldiğini söylemek mümkün. TDK üzerinden bakıldığında bu anlamlar gündelik yaşamın içerisinde daha fazla kullanılıyor.

Özellikle, ‘’Bucak bucak’ tekerlemesi en fazla cümle içerisinde değerlendirilen öğeler arasında yer almaktadır. Farklı amaçlar doğrultusunda bu anlamlardan herhangi birini değerlendirerek, Bucak kelimesi üzerinden cümle kurabilirsiniz. Özellikle yazılı metinler için Bucak kelimesi çok daha fazla öne çıkmaktadır.