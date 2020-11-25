MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBucak Belediye Başkanı Ünal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
GeriGündem Bucak Belediye Başkanı Ünal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

Bucak Belediye Başkanı Ünal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bucak Belediye Başkanı Ünal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

Burdur'un Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Ünal, sosyal medya hesabından, test sonucunun pozitif çıktığını duyurarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Tedavisinin doktor tavsiyesiyle evde devam ettiğine değinen Ünal, paylaşımında "Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum gönül dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum." ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle