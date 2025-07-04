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Buca'daki orman yangınının yayılma anları Bayraktar TB2 kamerasında

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#İzmir#Buca#Bayraktar TB2
Bucadaki orman yangınının yayılma anları Bayraktar TB2 kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 23:54

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınının yayılma anları, Türkiye'de yangınlarla mücadelede önemli görevler üstlenen Bayraktar TB2 kamerası tarafından kaydedildi.

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Zafer Mahallesi'nde Olduruk mevkisinde dün akşam saatlerinde ruhsatsız inşaatta demir kesimi ve kaynak işlemi esnasında çıkan kıvılcımların otluk alana sıçramasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana ulaştı.

Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yoğun çalışmasıyla bugün kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın, Türkiye'de yangınlarla mücadelede önemli görevler üstlenen Bayraktar TB2 tarafından tespit edilerek kaydedildi.

Görüntülerde, yangın nedeniyle çıkan kıvılcımların şiddetli rüzgarın da etkisiyle savrulduğu görüldü.

Uçuşan kıvılcımların, yangının başlangıç noktasına yakın bir yerde yeni bir yangına sebebiyet vermesi, yine Bayraktar TB2 tarafından kaydedildi.

YANGIN

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın nedeniyle kapanan İzmir-Aydın Otoyolu, daha sonra trafiğe açılmıştı.

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Öte yandan yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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#İzmir#Buca#Bayraktar TB2

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