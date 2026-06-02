Buca’da ‘yolsuzluk’ operasyonu: Eski ve yeni başkana gözaltı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı ‘yolsuzluk’ operasyonu başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu, belediye imkân ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapıldığı tespit edildiği belirtildi. 62 şüpheliye yönelik dün sabah İzmir merkezli 6 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç’ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün cezaevinde olduğu, yurtdışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GİZLİLİK KARARI ALINDI

- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, emniyet müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada “Dosyaya gizlilik kararı getirdiler. Güzelbahçe Belediyesi’nde dosyayı gördük. Bomboş bir dosya. Görkem Başkan için de benzer suçlamalar yapılacak” diye konuştu.