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Buca'da istirahat raporu için para isteyen doktor açığa alındı

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#Buca#İzmir#Doktor
Bucada istirahat raporu için para isteyen doktor açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 11:08

İzmir'deki Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istirahat raporu için para istediği görüntüler sosyal medyada paylaşılan bir doktor açığa alındı.

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Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun, istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, hekim hakkında inceleme başlatıldığı ve açığa alındığını bildirdi.

Bucada istirahat raporu için para isteyen doktor açığa alındı

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin, istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir.

Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve olası eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur" ifadelerine yer verildi.

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#Buca#İzmir#Doktor