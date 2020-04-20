MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBuca Cezaevi'ndeki tutuklunun corona virüs testi pozitif çıktı
GeriGündem Buca Cezaevi'ndeki tutuklunun corona virüs testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Buca Cezaevi'ndeki tutuklunun corona virüs testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buca Cezaevi'ndeki tutuklunun corona virüs testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu H.A.'ya yapılan yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan H.A.'nın, 13 Nisan tarihinde kırgınlık şikayetleriyle hastaneye sev edildiği, burada yapılan testlerin ardından H.A.'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. H.A.'nın tedavi altında alındığının ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralarının uygulandığını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"H.A.'nın da kaldığı, adli suçların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü, hastanelerde izole edilmiş, tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir'deki ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle