Bu zorba nasıl serbest! Şort giyen komşusunu darp etti!

Antalya’da Kepez ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, 11 Mayıs 2021 günü, sahurdan sonra sokağındaki konteynere çöp dökmek için evinden dışarı çıktı. Bu sırada komşusu Mahsun Tatar, “O..... musun böyle giyiniyorsun?” diyerek sözlü saldırıda bulundu. Bunun üzerine Eroğlu, Mahsun Tatar’a “Sana mı soracağım?” diyerek tepki gösterdi. Sözlü saldırılarını devam ettiren Mahsun Tatar, Eroğlu’na saldırdı. Saçlarından tutularak yerde sürüklenen ve darbeler alan Eroğlu, çığlıklarını duyan ailesi tarafından kurtarıldı.

Eroğlu’nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Mahsun Tatar, ifadesinde kimseye saldırmadığını, karşı tarafın saldırdığını öne sürdü ve serbest kaldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Elif Ülkü Eroğlu, yaşadığı dehşeti sosyal medyadan paylaşarak anlattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olaya tepki göstererek, Eroğlu’na destek mesajları gönderdi.

Elif Ülkü Eroğlu, paylaşımında “Saat 04.15 civarında sahur sonrası çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteyner var. Döndüğümde aynı binada oturduğum Mahsun Tatar, önce dik dik baktı. ‘Neden bakıyorsun?’ deyince ‘O..... musun böyle giyiniyorsun bizim mahallede böyle şeyler olmaz’ dedi. Ben ‘Sana mı soracağım, istediğimi giyerim’ deyince de üzerime saldırdı. Saçlarımdan tuttu dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçlarımdan sürükledi. Şort giymiştim ve evimden çöp atmaya çıktım yalnızca. Çöp atmak için üstümü değiştirmem mi gerekirdi?” diyerek yaşadıklarına isyan etti.

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