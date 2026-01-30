Bu yüzyıla Türk dünyasının mührünü vuracağız

Haberin Devamı

MİRZİYOYEV TÜRKİYE’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva’yı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı. Mirziyoyev için daha sonra Beştepe’de resmî tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Devlet Başkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde poz verdi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Bu sene aynı zamanda 1996 yılında imzaladığımız Ebedi Dostluk ve İş Birliği Anlaşması’nın 30. yıldönümünü idrak ediyoruz. Kardeş ülkemiz Özbekistan; Sayın Mirziyoyev’in dirayetli ve güçlü liderliğinin yanında devlet geleneğiyle Orta Asya’nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncü rol oynuyor. Özbekistan’ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ediyor, bundan mutluluk duyuyor ve samimiyetle destekliyoruz.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Ülkelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirmekle kalmayıp sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Biraz önce teatisi yapılan anlaşmalarla önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı belirledik. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları işbirliği içinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde dışişleri bakanlarımızın eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu toplandı. Dışişleri, İçişleri, Savunma bakanları ile istihbarat teşkilatları başkanlarından oluşan 4+4 mekanizmasının birinci toplantısına da Ankara’da ev sahipliği yaptık. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık; yeni hedefimiz 5 milyar dolara da ulaşacağımıza inanıyorum.

ORTA ASYA’NIN REFAHI

Bugün Özbekistan ekonomisinde, Şevket kardeşimin liderliğinde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk şirketleri, 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla hâlihazırda Özbekistan’daki ilk üç yatırımcı arasında yer alıyor. İnşallah çok daha iyi seviyeleri göreceğiz. Türkiye olarak, gerek Özbekistan’ın gerek ata yurdumuz Orta Asya’nın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmakta kararlıyız.

TÜRK DÜNYASININ MÜHRÜ

Özbekistan ile aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın işbirliği içindeyiz. Geçen yıl kasım ayında Semerkant’ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı’nda, 15 Aralık’ın ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ olarak ilan edilmesinde Şevket kardeşimin önemli katkıları oldu. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Büyük Özbek şairi merhum Abdülhamit Süleyman Çolpan’ın, ‘Ey bizi uyandıran üstadımız!’ diyerek selamladığı İsmail Gaspıralı’nın işaret ettiği; dilde, fikirde, işte birlik hedefine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz.”

HATAY’DA ÖZBEK MAHALLESİ

ÖZBEKİSTAN; İsrail’in Gazze ve Filistin’in işgal altındaki diğer bölgelerine yönelik saldırılarında da ilkeli bir tutum sergilemiştir. Mazlumların yanında cesaretle duran Özbek kardeşlerimi, Sayın Cumhurbaşkanı’nın şahsında bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Kardeşim Mirziyoyev’in Özbekistan’daki Filistinliler için sosyal hizmet sağlanmasına matuf bir fon kurma kararını da takdirle karşılıyorum.

DİLİMİZ BİR, TİLİMİZ BİR

Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var: ‘Dilimiz bir, tilimiz bir.’ Yani gönlümüz bir, dilimiz bir. Aynı zamanda acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Bunu en son üç sene önce bizzat tecrübe ettik. Özbekistan; 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbek kardeşlerimizin milletimiz için nasıl seferber olduğunu gayet iyi biliyoruz. Özbekistan, Hatay’ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3 bin 93 konuttan müteşekkil projede, 308 konutun yapımını üstlendi. Bu projede bir Özbek mahallesinin yer alması bizi mutlu etmiş; bu yerleşim, ebedi kardeşliğimizin kalıcı bir simgesi olmuştur.

KONUTLARI TESLİM ETTİLER

Erdoğan ve Mirziyoyev, önce İstanbul’a canlı bağlanarak, Özbekistan Okulu’nun Taş Koyuş merasiminin temel atma törenini gerçekleştirdi. Daha sonra 6 Şubat 2023 depreminin ardından Özbekistan’ın katkılarıyla Hatay’da inşa edilen konutların açılışı için canlı bağlantı kuruldu. Erdoğan, konutların deprem bölgesine ayrı bir güzellik kazandırdığını söylerken, Mirziyoyev de “Bu evleri kendimiz için inşa etmiş gibi yaptık, sevgiyle yaptık. Müreffeh günleriniz olsun, düğünler yapın biz de gelip katılalım” dedi. Erdoğan ile Mirziyoyev, 5 depremzedeye konutlarının anahtarını teslim etti.

ERDOĞAN’DAN ÖZBEKÇE YANIT: BELİ BELİ

Programın sonunda Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir teklifinin olduğunu söyleyerek, “Eğer uygun görürseniz Nevruz Bayramı’nda Hataylılardan müteşekkir insanları bir uçakla Özbekistan’a götürsek ve orada misafir etsek, Özbekistan’ı görseler isteriz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekçe “Beli beli” diyerek yanıt verdi.

MİRZİYOYEV: ÜLKENİZ JEOPOLİTİK GÜÇ MERKEZLERİNDEN BİRİ

-Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: “Elbette çok çalışmalar yaptık son yıllarda ama hedeflerimiz daha da yüksek. İstanbul bölgesindeki Özbek okulunun temel atma töreni ve Hatay’daki Özbekistan konutları mahallesinin konutlarının devir teslimi törenleri ilişkilerimizin tarihinde şüphesiz bir iz bırakacaktır. Kalpler bir olunca mesafeler kısalır derler. Bizim dilimiz, kalplerimiz birdir niyetimiz de aynıdır. Kardeşimle her zaman dilimiz, niyetimiz birdir, herhangi bir yerde sorun olursa netice için çalışıyoruz, neticelerimiz çok yüksek nazar değmesin. Son yıllarda ortak çabalarımızla kapsamlı stratejik ortağımız haline gelen Türkiye’nin desteğini her daim hissetmekteyiz. Modern Türkiye sadece Müslüman dünyasında değil küresel ölçekte de her alanda giderek daha fazla etki kazanıyor ve başarılar elde ediyor. Türkiye Yüzyılı programı düzenli bir şekilde uygulanıyor. Ankara’nın sesi uluslararası arenada daha gür bir şekilde yankılanıyor. Ülkeniz, kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor. Böylesi başarılar bizi sevindiriyor, Özbek halkı ve kendi adıma tebrik ediyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Emine Erdoğan Hanımefendi’yi Özbekistan’a davet ediyorum.”

9 ANLAŞMA İMZALANDI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev huzurunda iki ülke arasında 9 belge ve bir ortak bildiri imzalandı:

- Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı Ortak Bildirisi.

- Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkilerinin İşbirliği Mekanizmaları Hakkında Karar.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma.

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaşım Koridorlarının ve Mevcut Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2026-2027 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Planı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Nezdindeki Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı Arasında Niyet Protokolü.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler/Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.



- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Ekonomi ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması.

ANKARA PALAS MÜZESİ’NE ZİYARET

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas Müzesi’ni ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları belirtti: “Özbekistan Devlet Başkanı’nın değerli eşi, dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi’yi ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Cumhuriyetimizin ilk yıllarına tanıklık eden, mimarisi, tarihî kimliği ve barındırdığı koleksiyonlarla kültürel mirasımızın güçlü temsilcilerinden biri olan Ankara Palas Müzesi’ni ziyaret ettik. Yazma ve matbu eserler, diplomatik hediyeler, hereke dokumaları, Yıldız porselenleri gibi birbirinden kıymetli daha nice eseri birlikte inceledik. Ardından Olgunlaşma Enstitülerimizde hayat bulan el emeği, göz nuru eserleri ve geleneksel el sanatlarımızın ustalıkla yaşatıldığı çalışmaları tanıtma fırsatı bulduk. Anadolu’nun kadim kültüründen ilhamla tasarlanan ve Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilen Özgür Masur’un ‘Anatolia’ koleksiyonunu da zengin detaylarıyla keşfettik. Kültür, toplumları birbirine yaklaştıran, ortak hafızayı diri tutan ve milletler arasında kalıcı bağlar kuran en güçlü köprülerden biridir. Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğine inanıyorum.”