Ä°ÅŸ adamÄ± tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ± Kilosu tam 11 bin 118 avro | Bu yÃ¶redeki bal Guinness Rekorlar KitabÄ±na girdi

Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafÄ±ndan 29 EylÃ¼l 2025'te Ä°stanbul'da, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerine burs saÄŸlamak amacÄ±yla bir aÃ§Ä±k artÄ±rma dÃ¼zenlendi. Programda, IlgazlÄ± bal Ã¼reticisi RÄ±dvan BaÅŸeÅŸme'ye ait 1 kilo karakovan balÄ±, iÅŸ adamÄ± Hakan Ã–zalp tarafÄ±ndan 11 bin 118 avroya satÄ±n alÄ±ndÄ±. Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan federasyonun giriÅŸimiyle Ilgaz'da Ã¼retilen bal, dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± balÄ± Ã¼nvanÄ±yla Guinness Rekorlar KitabÄ±'na girmeye hak kazandÄ±.

KurÅŸunlu ilÃ§esindeki dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, Ilgaz balÄ±na ait sertifika, Guinness'in resmi hakemi Richard Stenning tarafÄ±ndan Ilgaz Dernekler Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa AnaÃ§al'a takdim edildi.Â Â

"DÃœNYANIN EN PAHALI OLARAK KAYITLARA GEÃ‡TÄ°"

Bir kilo Ilgaz balÄ±nÄ±n, 11 bin 118 avroya satÄ±larak Guinness Rekorlar KitabÄ±'na girdiÄŸini sÃ¶yleyen Ilgaz Dernekler Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa AnaÃ§al, "Hem Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerimize burs geliri elde etmek hem de Ã‡ankÄ±rÄ±'mÄ±zÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na katkÄ± sunmak ve Ilgaz balÄ±nÄ± markalaÅŸtÄ±rmak Ã¼zere bu yÄ±l dÃ¼zenlemiÅŸ olduÄŸumuz mÃ¼zayedemizde Ilgaz balÄ±nÄ± sattÄ±k. Bu mÃ¼zayede 29 EylÃ¼l tarihinde gerÃ§ekleÅŸti. Bir kilo Ilgaz balÄ±, 11 bin 118 avroya satÄ±larak Guinness Rekorlar KitabÄ±'nda artÄ±k dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§ti" dedi.Â Â

"SADECE ARININ KOVANDA YAPTIÄžI BALDAN Ä°BARETTÄ°R"

BallarÄ±n tamamen doÄŸal ve katkÄ±sÄ±z olduÄŸunu ifade eden bal Ã¼reticisi RÄ±dvan BaÅŸeÅŸme, "63 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve 10 yaÅŸÄ±mdan bu yana bin 300 rakÄ±mda arÄ±cÄ±lÄ±kla ilgileniyorum. HiÃ§bir katkÄ± maddesi kullanmadan Ã¼retiyorum. Guinness Rekorlar KitabÄ±'na giren balÄ±mÄ±z sadece arÄ±nÄ±n kovanda yaptÄ±ÄŸÄ± baldan ibarettir" ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡ankÄ±rÄ± ArÄ± YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Osman Tamer de, "Kendi Ã¼reticimizi destekleyerek, savunarak vatandaÅŸa ilaÃ§ niyetinde hakiki bal Ã¼retme peÅŸindeyiz. Bu gÃ¼nde bu balardan bir tanesi Guinness Rekorlar KitabÄ±'na girdi. BalÄ±mÄ±z deÄŸerini bulmuÅŸ oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.