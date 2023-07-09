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Bu yılki kazı çalışmaları 750’ye çıktı... Arkeolojide gaza basıldı

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#KÜLTÜR Ve Turizm Bakanlığı#Arkeolojik Kazı#Bilimsel Kazı Çalışması
Bu yılki kazı çalışmaları 750’ye çıktı... Arkeolojide gaza basıldı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl yapılacak arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısını yıl sonunda 750’ye çıkarma kararı aldı.

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Bakanlığın izinleriyle 2023 yılında Türk ve yabancı bilim insanları ile müze müdürlükleri başkanlığındaki yaklaşık 240 bilimsel kazı çalışmasının tamamına yakını temmuz ayı itibarıyla başladı. Bakanlık arkeolojik kazı çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 200 milyon lira ödenek aktardı. 2023 yılı sonunda bu çalışmalara sağlanacak ödenek desteği ise 500 milyon lirayı aşacak. Türkiye’de, 2023 yılında 12 aylık olarak sürdürülecek arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının sayısı 144 olacak.

250 YABANCI BİLİM İNSANI

Yerli ve yabancı bilim insanları tarafından da 140’a yakın arkeolojik yüzey araştırması yapılacak. Türkiye genelinde sürdürülecek çalışmalar ile 39 arkeolojik kazı ve yüzey araştırması, yabancı bilim insanlarının başkanlığında Türk bilim insanlarının katılımıyla yapılacak. 2023 yılı kazı ve yüzey araştırmalarına 20’nin üzerinde ülkeden 250 civarında yabancı bilim insanı bilimsel işbirliği çerçevesinde katılım sağlayacak.

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TAŞ DEVRİNİN SAKİNLERİ

Bilim insanları bu kazı döneminde Konya’da da çalışmalara başlayarak neolotik dönemin izlerini arayacak. Seydişehir’deki Gökhöyük’te önümüzdeki günlerde başlayacak kazı çalışmaları ile neolitik dönemden demir çağına kadar olan süreç araştırılacak. Uzun vadeli olarak devam edecek kazıların öncelikli hedefi, demir çağına ait olduğu öngörülen yerleşim yerinin son sakinleri hakkındaki önemli bilgilerin elde edilmesi olacak.

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#KÜLTÜR Ve Turizm Bakanlığı#Arkeolojik Kazı#Bilimsel Kazı Çalışması

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