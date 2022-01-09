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Bu yılbaşı kaçmaz

#Tübitak#Ulusal Gözlemevi#Gök Olayı
Bu yılbaşı kaçmaz

2022’nin en önemli gök olayı, yılbaşı akşamı yaşanacak. 31 Aralık 2022 günbatımından itibaren 5’i çıplak gözle, 2’si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere Ay’ın da eşlik edeceğini belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden Dr. Tuncay Özışık, 20-30 yılda gerçekleşebilecek ilginç bir olay yaşanacağını açıkladı.

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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde (TUG) başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık, 2022’nin en önemli gök olayının, 31 Aralık gecesi yaşanacağını açıkladı. Özışık, “Bütün gezegenleri bir arada görebilme, hatta görüntüleyebilme imkânı olacak. 31 Aralık akşamı hava iyi olduğu takdirde günbatımından sonra batı ufkuna baktığınızda 5 gezegeni çıplak gözle görme imkânı var. Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Mars gezegenleri. Teleskobu olanlar için aynı bölgede iki gezegen daha görülebilecek. Uranüs ve Neptün’ü de teleskopu olan meraklılar görebilir. 31 Aralık akşamı bu gezegenlerle birlikte Ay da gökyüzünde olacak” dedi.

‘HERKES İZLEYEBİLECEK’

Dr. Özışık, “Bu, her sene olan bir olay değil. Bir bölgeye 5 gezegenin toplanması, hesaplamadım ama 20-30 yılda bir denk gelebilecek bir şeydir. Tabii ki birbirleri arasındaki uzaklık çok farklı. 23 Haziran’da da 5 gezegeni çıplak gözle izleyebileceğiz, ancak gün doğumunda gerçekleşeceği için herkes tarafından izlenemeyebilir. Ama 31 Aralık yılın son günü ve günbatımında herkes tarafından rahatlıkla gözlenebilir” diye konuştu. 

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#Tübitak#Ulusal Gözlemevi#Gök Olayı

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