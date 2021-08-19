Bu yıl İstanbul’da kalacaklar

Yaralı leyleklere ilk müdahaleyi yapan belediye veteriner hekimi Ali Muhammed Alagöz, leyleklerin durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Muayenemizde birinin kanadının, diğerinin de ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Bu yıl göç yoluna çıkamayacakları kesin. Türkiye’de misafir olarak kalacaklar” dedi. Birbirinin yanından hiç ayrılmayan iki leylek ilk müdahalenin ardından Orman Muhafaza Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tedavileri 4 ile 7 ay sürecek iki leylek bu yılı Türkiye’de geçirecek.

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