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Gündem
Aydemir KADIOĞLU/İSTANBUL
Haber Giriş: 19.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu yıl İstanbul’da kalacaklar

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Bu yıl İstanbul’da kalacaklar

Göç yolunda elektrik tellerine takılarak yaralanan iki leylek, vatandaşlar tarafından İstanbul Esenyurt Belediyesi’nin hayvan bakımevine götürüldü.

Yaralı leyleklere ilk müdahaleyi yapan belediye veteriner hekimi Ali Muhammed Alagöz, leyleklerin durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Muayenemizde birinin kanadının, diğerinin de ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Bu yıl göç yoluna çıkamayacakları kesin. Türkiye’de misafir olarak kalacaklar” dedi. Birbirinin yanından hiç ayrılmayan iki leylek ilk müdahalenin ardından Orman Muhafaza Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tedavileri 4 ile 7 ay sürecek iki leylek bu yılı Türkiye’de geçirecek.

Bu yıl İstanbul’da kalacaklar

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