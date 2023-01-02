Bu yıl hedef 100 kadın kaynakçı

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‘KAYNAKÇI’ deyince hemen hemen herkesin aklına özel tulumunu giymiş, yüzünde ısıya dayanıklı maskesiyle fabrika ya da bir atölyede çalışan erkek işçi gelir. İşte bu erkek egemen mesleğe artık kadınlar da el attı. Ana faaliyeti kaynak sektörü olan Gedik Holding’in girişimi Gedik Eğitim Vakfı, İŞKUR ile işbirliği yaparak kadınlara yönelik ücretsiz kaynakçılık eğitimlerine başladı. Türkiye’de otomotiv ve sanayi sektöründe kaynak ustası kadın sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, Kadın Kaynakçı Kursları ilk mezunlarını verdi. 15 saati teori 75 saati uygulamalı olmak üzere 90 saat eğitim alan kadınlar, eğitimin ardından uluslararası geçerliliği olan yeterlilik sınavına giriyor ve kaynak ustası olarak çalışmaya hazır hale geliyor.

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BABASININ YOLUNDAN YÜRÜYOR

Kadın Kaynakçı Kursu’nun fikir annesi Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, projenin ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “Rahmetli babam Halil Kaya Gedik, kaynak mühendisiydi ve bu eğitimi Almanya’da almıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ülkemizde kaynakçılık sektörünü geliştirmek için çok çalıştı. Sadece kendi işi için değil, sektörü ayağa kaldırmak için çaba sarf etti. Türkiye’de ilk kez kaynakçılık el kitabını yayınladı. Açtığı okullar, kurduğu eğitim vakfı ile yüzlerce kaynakçı, kaynak mühendisi yetiştirdi. Bugün babamın vizyonuyla Gedik Holding olarak sadece üretim yapmıyoruz aynı zamanda Gedik Eğitim Vakfı sayesinde kaynak malzemelerini kullanabilecek insanları eğitiyoruz.

100 KADINI İSTİHDAM EDECEKLER

Geçen yıl bir sosyal sorumluluk projesi olarak kadınların da bu meslekteki sayısının artması için Türkiye’de ilk kez kadınlara yönelik ücretsiz kaynakçılık eğitimi vermeye başladık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlattığımız projede, ilk yıl 20’ye kadın kaynak ustası yetişti. Bu yıl hedefimiz 100 kadına ulaşmak ve onları sektörde istihdam etmek. Özellikle zor durumda, mesleği olmayan kadınlara eğitim verme amacındayız. Kadınlar eğitimin ardından Meslekte Yeterlilik Sınavı’na girerek çalışmaya hazır hale geliyorlar. Aldıkları sertifika dünyanın heryerinde geçerli.”

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ERKEKLERE MAHSUS DEĞİL

Kaynakçılık işinin çoğunlukla erkek işi olarak bilindiğini ancak kaynak mühendisi, akademisyen, eğitmen olarak çok sayıda çalışan kadın olduğunu belirten Gedik, “Onlar öncü cesur kadınlarımız, çok fazla insana ihtiyaç olan bu sektörde çok daha fazla kadının bu alanda çalışmasını istiyorum. Bu iş erkeklere mahsus bir iş değil yeter ki kadınlar istesinler ve başarsınlar” diyor.

KORKULARINI YENİYORUZ



AYŞE Alan’a eğitmenliğin nasıl geçtiğini soruyorum? Şöyle yanıtlıyor:

“Vermiş olduğumuz eğitimlerde kadın ya da erkek fark etmeksizin daha önce yapmamış adaylarda bir korku, yapamama endişesi oluyor. Bizler bu korkunun gereksiz olduğunu anlatarak yenmelerini sağlıyoruz. Bu çok uzun sürmüyor ve sonrasında zevkli bir iş olduğunu söylüyorlar. Zaten iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulduğu sürece de bir sorun kalmıyor. Ben bu eğitimlere başlarken bu kadar ilgi göreceğimi ve bir gün eğitimci olacağımı düşünmemiştim. Bu eğitim beni hedefimin üstüne taşıdı. Kaynağın farklı branşlarında eğitimler aldım. Ben uluslararası kaynak inspektörlüğü diplomamı da almış bulunmaktayım. İnşallah kaynak muayene yöntemlerinden de VT, PT muayene sertifikaları almayı düşünüyorum.”

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GÜVENLİK AMİRLİĞİNDEN KAYNAK EĞİTMENLİĞİNE

Kursun ilk öğrencilerinden Ayşe Alan, mesleğe yatkınlığıyla hocaların dikkatini çekince yeni eğitim döneminde Gediz Eğitim Vakfı’nda eğitmen olarak işe başlamış. İki çocuk annesi Alan, güvenlik amiri olarak çalıştığı görevini bırakarak kaynakçı ustası olmaya karar vermiş. Kaynakçı olmaya giden yolu Alan şöyle anlatıyor: “Ben zaten hangi meslek dalı olursa olsun hem kendim hem de tüm kadınların kolaylıkla yapılabileceğini düşünüyorum. Yakınlarımda çok sayıda kaynakçı vardı. Ben de erkek hegemonyasında gibi görülen bu işlerin kadınlar tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben de kaynakçı olabilirim diye düşünüyordum ama bununla ilgili hiç fırsatım olmamıştı. Sosyal medyada Gedik Eğitim Vakfı’nın ücretsiz eğitimini görünce hiç düşünmeden başvuru yaptım. Çünkü yatkınlığım olduğunu biliyordum.”

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HİÇBİR ZORLUĞU YOK

Alan’a bu işin artılarını ve eksilerini soruyorum. İşini öylesine seviyor ki mesleğin hiçbir olumsuz yanından bahsetmiyor: “Bu işi yapan birisi olarak hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Koruyucu ekipmanları kullandığınız sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. Benim için artısı çok fazla, ilk başta insanın kendine olan güveni artıyor. Çevremdeki insanların, ailemin ilgisini gördükçe ben daha çok motive oluyorum ve algıların yavaş yavaş değişeceğini düşünüp mutlu oluyorum. Örnek gösterilmem hoş bir durum. Bu mesleğin eksisi yok ama işletmelerin kadınları işe almıyoruz demeleri üzücü oluyor. Bir şans vermeleri gerektiğini düşünüyorum.”

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ALGIYI TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ

“Biz kadınlar KAYNAKÇI olamaz algısını tersine çevirebiliriz” diyen Alan, her şeyin eğitim ve çalışma fırsatı verilerek başladığını belirtiyor: “Her işin kendine göre zorluğu var, bunun kadın olmakla ilgisi yok. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığım dönemde de tabii ki zorluklar vardı. Ama eğer kendini mesleğin konusunda eğitebiliyorsan, geliştirebiliyorsan zaten üstesinden geliyorsun.”