Bu yıl da unutulmadılar

#ANTALYA#Finike#Aysin Büyüknohutçu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 07:00

Çevre aktivistleri Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu, öldürülmelerinin 9’uncu yılında mezarları başında anıldı.

ANTALYA’nın Finike ilçesindeki dağ evinde yaşayan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs 2017'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olaydan bir gün sonra yakalanan şüpheli Ali Yamuç, tutuklandı. Yamuç’un, 20 Eylül 2017’de cezaevinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm olayı kayıtlara intihar olarak geçti.

Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alandaki mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan çift, ölümlerinin 9'uncu yılında mezarları başında anıldı. Andızlı Mezarlığındaki törene çiftin kızları, yakınları ve çevreciler katıldı.

‘AZMETTİRİCİLER YARGILANMADI’

Anma töreninde konuşan aktivist Erol Malçok, Büyüknohutçu çiftinin çevre mücadelesi nedeniyle hedef alındığını kaydetti. Malçok, “Ölümlerinin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen organize bir cinayet olduğu apaçık belli olan bu olayın azmettiricileri yargılanmadı. Eşi Fatma Yamuç'un üzerinde bir mermer şirketi sahibine yazılan, ‘10 gün içerisinde paramız gelmezse görüşürüz, ipleriniz cebimizde’ yazılı mektup yakalandı. Bu mektuba ve cinayet delillerini saklamasına dayanarak Fatma Yamuç cinayete iştirak suçundan tutuklandı. Deliller yeterince toplanmadı. Oldukça şüpheli olan bu ölüm intihar olarak kayıtlara geçti ve dosya kapatıldı” ifadelerini kullandı.

Büyüknohutçu çiftinin kızı Emine Büyüknohutçu ise adalet arayışının sürdüğünü belirterek, “Umudumuz oldukça bu işler çözüme ulaşır. Meseleleri mesele ettikçe çözüme gideceğimizi biliyorum” dedi.   

 

