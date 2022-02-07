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Bu yıl da unutulmadı

#Barış Manço#Anma Etkinliği#Vapur
Bu yıl da unutulmadı

Her yıl düzenlenen Barış Manço’yu anma etkinliğinin 20’ncisi dün gerçekleşti. Sevenleri İstanbul Beşiktaş’tan kalkan vapura binerek Kanlıca’ya gitti. Vapurdaki etkinlikte Barış Manço’nun şarkıları sevenleri tarafından seslendirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları’nın, her yıl düzenlediği Barış Manço’yu anma etkinliğinin 20’ncisi gerçekleşti. Barış Manço’yu anma etkinliği, Barış Manço gemisi tersanede bakımda olduğu için anma bu yıl ‘Ahmet Hulusi Yıldırım’ gemisinde gerçekleşti. Vapur, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi’nden dün 10.00’da hareket etti. Vapurdaki etkinliğe eşi Lale Manço Ahıskalı ile oğlu Batıkan Manço, COVID-19 temaslı oldukları için katılamadı. Etkinliğe usta sanatçının oğlu Doğukan Manço, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri’nden sınırlı sayıda öğrenci ve Kanlıca’daki mezarı başında anmak isteyen sevenleri katıldı. Bazı kişiler kendilerini makyaj ve kostümleriyle Barış Manço’ya benzeterek, onun şarkılarını söyledi. Etkinlik Kanlıca’daki usta şarkıcının mezarı başında dualar edilip anıldıktan sonra son buldu.

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‘O ARTIK HEPİMİZİN BABASI’

Usta sanatçının oğlu Doğukan Manço ailesinin temaslı olduğu için etkinliğe katılamadığını belirterek “Artık gelenekselleşmiş bu senede 20’nci vapurumuzu kaldırdık. Önümüzdeki sene bu pandemi şartlarından etkilenmeyeceğiz ve eski şekilde etkinliği gerçekleştireceğiz. Ülke genelinde Şırnak’tan tutun İstanbul’a, Samsun’dan tutun Mersin’e kadar yüzlerce çocuk Barış Manço’nun eski adresine mektup ve resim çalışmalarını gönderdiler. İçlerinden seçilen kardeşlerimizle bu turu gerçekleştirdik. Bu nesil Barış Manço’yu yaşıyor. Ne mutlu bize çünkü o bizim hepimizin değeri. Ben kişisel bazlı konuşurken yanımda birinin ‘Baba’ demesiyle içimin babama olan özlemi devam ediyor. Ama bir gerçek var. O artık hepimizin babası. Onurluyuz gururluyuz” ifadelerini kullandı.

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#Barış Manço#Anma Etkinliği#Vapur

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