Bu yıl da pistin tozunu attıracaklar

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Kurulduğu 2011 yılından bugüne kadar 7 adet içten yanmalı 1 adet de elektrikli araç üreten Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Teknolojileri Öğrenci Kulübü’nün Racing Takımı geçtiğimiz günlerde bu yılki Formula Student’a katılacak iki yeni aracını tanıttı. YTÜ Racing Takımı, bu yıl 8’inci içten yanmalı ve 2’nci elektrikli aracını üretmiş oldu. Takım bu yıl yaptıkları araçlardaki değişiklikleri de anlattı. İçten yanmalı araçlarının en büyük özelliği kütlesel olarak hafiflemiş olması. Elektrikli araçlarındaysa güvenlik açığının önüne geçmek için bataryayı yenileyerek aracı tamamen yarışma kurallarına uygun ve güvenli hale getirdiler.

İLK 100’E GİREN TEK TÜRK TAKIMI

Üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan takımların araçlarının piste çıktığı yarışmanın geçen yılki ayağında hızlanma kategorisinde 100 kilometreyi 3.5 saniyede çıkarak birincilik elde eden takım, dayanıklılık kategorisinde üçüncü ve genel klasmanda ise beşincilik elde etmişti. 2015 yılından beri elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında 612 takım arasından 72’nci sırada yer almayı başararak ilk 100’e giren ilk Türk takımı oldu. Bunun yanı sıra Avrupa sıralamasında ise ilk 20’nin içinde yer alıyor. Öğrencilerin bu yıl yaptığı benzinle çalışan içten yanmalı araçları 3.4 saniyede, elektrikli araçlarıysa 3.7 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. 48 kişilik takım gelecek yıl otonom bir araç daha hazırlayarak 3 araç ile yarışmaya katılmayı planlıyor.

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Düzenlenen lansman sonrasında takımın akademik danışmanı Doç. Dr. Alptekin Ergenç, “Biz bugün Türkiye’nin iki araba yapan tek takımıyız. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. Asıl amacımız takım olarak Avrupa’daki ilk 10, dünyadaki ise 50 takım arasında sürekli kalabilmek” dedi.

‘HEDEFİMİZ DAYANIKLILIK KLASMANI’

YTÜ Makine Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi takım lideri Atakan Aydın da “Bu yıl hedefimiz yarışmanın dayanıklılık klasmanında da birinci olabilmek. Bunun dışında genel klasmanda ise üçüncülüğün altında bir sıralamayı kabul etmiyorum. Hedefimiz ilk üçe girmek” diye konuştu.