Bu yaz ödev velilere

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Burada eğitime ilişkin soruları yanıtladığı bir basın toplantısı da düzenleyen Bakan Tekin, öğrencilerin bu yıl karnelerinde ilk kez yer alan ‘sosyal etkinlik değerlendirmelerini’ okudu. Öğrencilerin soru ve isteklerini de dinleyen Bakan Tekin; “Eğitim öğretim yılı başlarken bazı değişiklikler yapmıştık. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak yenilikler de var. Öğretmenlerimiz, dersleri biraz daha eğlenceli, görerek ve uygulayarak anlatacak” dedi. Öğrencilere devamsızlık affının olmayacağını hatırlatan Bakan Tekin velilere de yaz tatilinde çocuklarla beraber kitap okuma ödevi verdi.