Bu yasa çıksın

- Kesim hayvanları hariç, sahipli ya da sahipsiz hayvanları kasten öldüren kişi 8 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- Sahipli ya da sahipsiz hayvanlara kasten kötü muamelede bulunan, birbiriyle dövüştüren, zarar verme kastıyla bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren ve hayvanları gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlayan kişi 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- Hayvan kesim kurallarına uymayan kişi, hayvanın ölmesi halinde 6 aydan 4 yıla kadar, hayvanın zarar görmesi halinde 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

- Hayvanlara işkence ve tecavüz eden kişi 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

DOĞA DA KORUNMALI

Teklifin gerekçesinde de “Doğanın bir bütün olarak yaşanması, ekolojik dengenin korunması, insanlar kadar bu dünyayı paylaştığımız diğer canlıların da temel hakkıdır. Konuşamadıkları için, istediklerini söylemekten mahrum kalan diğer canlılar her geçen gün daha fazla zarar görmektedir. Yasalar sadece insanları korumak için değil, çevreyi ve doğayı da korumalıdır” denildi. Dünyadaki hukuk sistemlerinin kural olarak insanlar ve tüzel kişiler dışında hiçbir varlığa hak ehliyeti tanımadığını, TCK’da hayvanın mala zarar verme suçunun konusu olarak değerlendirildiği belirtilen gerekçede şöyle denildi:

SADECE İNSAN YOK

“Bu suç bakımından da korunan hukuksal yarar, hayvanın yaşama hakkı ya da vücut bütünlüğünün korunması değil, bireyin mülkiyet hakkıdır. Zira sahipsiz hayvanlara yönelik eylemler bu kapsamda değerlendirilmemektedir. Bu durum sokak hayvanlarını eziyet, yaralama, tecavüz, öldürme suçlarına karşı savunmasız kılmaktadır. Oysa hayvanlara yönelik işlenen suçlarla en çok sokak hayvanları karşı karşıya kalmaktadır. Sokak hayvanları kendilerine yönelik uygulanan eziyetler ve tecavüzler nedeniyle hayatını kaybetmekte, suçlular da para cezası ile kurtulmaktadır. İnsanın dünyanın tek sahibi olmadığı dinimize göre de kabul gören bir gerçektir, ancak bu bilinç ve ahlaki sorumluluk ile davranırsak ger çek birey sayılabiliriz. Dünyada yer alan tüm canlıların şikayet edemeseler bile korunmaları bizlerin asli sorumluluğu olmalıdır ve hayvanlara yönelik eziyet, yaralama, tecavüz, öldürme gibi fiiller en ağır şekilde cezaya tabi olmalıdır.” Esin Kara