"Bu yangın büyümeden söndürülmeli"

Haberin Devamı

Konuşmasında Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Kıymetli misafirler, aziz kardeşlerim. İslam dünyası olarak çok dik bir yokuşu tırmanmak zorunda kaldığımız zorlu bir güzergâhtayız. Yakın çevremizden başlayarak bölgemizin ve gönül coğrafyamızın pek çok noktası bugün maalesef savaşlarla, krizlerle, acılarla boğuşuyor. Masum çocuklar, savunmasız insanlar, on binlerce kardeşimiz ardı arkası kesilmeyen bombalarla, kurşunlarla, saldırılarla şehit ediliyor. Bu yangının daha da büyümeden söndürülmesi, daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Haberin Devamı

‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Şifa kaynağı, rahmet vesilesi, hidayet ve hayat rehberi Kur’an-ı Kerim şüphesiz sözlerin en güzelidir” dedi.

BİRBİRİMİZE DESTEK OLALIM

Müslümanlar olarak rekabetin, görüş ayrılıklarının bize güç kaybettirmesine engel olmamız gerekiyor. Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak birbirimize destek olmamız, birbirimizin yaralarına merhem olmamız gerekiyor. Şunu hiçbirimiz unutmamak mecburiyetindeyiz. Bir asır önce yazılan kirli ve kanlı senaryoların bugün tekrar sahnelenmesine izin verirsek, bunun vebalini ne biz ne de bu oyuna gönüllü ya da gönülsüz figüranlık edenler asla taşıyamaz. İnşallah uzak olmayan bir tarihte coğrafyamızda çiçeklerin açtığı, yüzlerin güldüğü, kalplerin huzurla dolup taştığı o barış iklimini Müslümanlar olarak hep birlikte inşa edeceğiz.”