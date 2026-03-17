×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

"Bu yangın büyümeden söndürülmeli"

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kur'an-I Kerim Yarışması#Ortadoğu Krizi
Bu yangın büyümeden söndürülmeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın ödül töreninde katılımcılara hitap etti.

Haberin Devamı

Konuşmasında Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Kıymetli misafirler, aziz kardeşlerim. İslam dünyası olarak çok dik bir yokuşu tırmanmak zorunda kaldığımız zorlu bir güzergâhtayız. Yakın çevremizden başlayarak bölgemizin ve gönül coğrafyamızın pek çok noktası bugün maalesef savaşlarla, krizlerle, acılarla boğuşuyor. Masum çocuklar, savunmasız insanlar, on binlerce kardeşimiz ardı arkası kesilmeyen bombalarla, kurşunlarla, saldırılarla şehit ediliyor. Bu yangının daha da büyümeden söndürülmesi, daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor.

Bu yangın büyümeden söndürülmeli
‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şifa kaynağı, rahmet vesilesi, hidayet ve hayat rehberi Kur’an-ı Kerim şüphesiz sözlerin en güzelidir” dedi.

Haberin Devamı

BİRBİRİMİZE DESTEK OLALIM

Müslümanlar olarak rekabetin, görüş ayrılıklarının bize güç kaybettirmesine engel olmamız gerekiyor. Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak birbirimize destek olmamız, birbirimizin yaralarına merhem olmamız gerekiyor. Şunu hiçbirimiz unutmamak mecburiyetindeyiz. Bir asır önce yazılan kirli ve kanlı senaryoların bugün tekrar sahnelenmesine izin verirsek, bunun vebalini ne biz ne de bu oyuna gönüllü ya da gönülsüz figüranlık edenler asla taşıyamaz. İnşallah uzak olmayan bir tarihte coğrafyamızda çiçeklerin açtığı, yüzlerin güldüğü, kalplerin huzurla dolup taştığı o barış iklimini Müslümanlar olarak hep birlikte inşa edeceğiz.”

Bu yangın büyümeden söndürülmeli

 

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kur'an-I Kerim Yarışması#Ortadoğu Krizi

