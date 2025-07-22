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Bu vahşet Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Katil cezaevinde öldü, gizlice başka yere defnedildi: Mezara adını yazmadılar

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#Aydın#Cinayet#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 15:41

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşini ve iki çocuğunu yangın çıkararak öldüren itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin'in cenazesi, vatandaşların tepkisinden korkularak ailesi tarafından gizlice defnedildi. Gezgin'in cenazesinin Yenipazar ilçesinde defnedildiği, mezarında doğum ve ölüm tarihi dışında başka bir ibare bulunmadığı öğrenildi. Gezgin'in getirildiği tabutun da mezarlıkta bırakıldığı görüldü.

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Olay, 18 Mart 2025 Salı günü Yeşil Mahalle 372 Sokak Hilal Apartmanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangın sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin'in çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) ile eşi Fatma Gezgin (34) yoğun dumana maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti. Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini de tespit etti.

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Bu vahşet Türkiyenin kanını dondurmuştu Katil cezaevinde öldü, gizlice başka yere defnedildi: Mezara adını yazmadılar

OLAYIN ARDINDAN NİŞANLANMIŞ

Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, iki ayda tüm detayları ortaya çıkardı. Şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Eşi ve iki çocuğunu evde yangın çıkararak öldüren Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Bu vahşet Türkiyenin kanını dondurmuştu Katil cezaevinde öldü, gizlice başka yere defnedildi: Mezara adını yazmadılar

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından 20 Temmuz tarihin ölü olarak bulundu. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Bu vahşet Türkiyenin kanını dondurmuştu Katil cezaevinde öldü, gizlice başka yere defnedildi: Mezara adını yazmadılar

NAZİLLİ'DE DEFİN EDİLECEKTİ, GİZLİCE YENİPAZAR'A GÖMÜLDÜ

Ailesini katleden Gezgin'in bugün Nazilli Gülistan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli Malhallı Mezarlığı'na defin edilmesi bekleniyordu. Gülistan Camii'ne gelen basın mensupları cenazenin burada bulunmadığını öğrenirken, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından cenazesi alınan Gezgin'in olabilecek tepkiler üzerine Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde sabah saatlerinde gizlice defnedildiği ortaya çıktı. Mezar taşında adı dahi bulunmayan Gezgin'in mezarlığa getirildiği tabutun, olduğu yerde bırakıldığı öğrenildi.

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Bu vahşet Türkiyenin kanını dondurmuştu Katil cezaevinde öldü, gizlice başka yere defnedildi: Mezara adını yazmadılar


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#Aydın#Cinayet#Cenaze

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