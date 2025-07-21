Bu uyarıları ciddiye alın! 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın

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GÜNEŞ ÇARPMASINA ACİL MÜDAHALE EDİN

“Yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nem oranının artması sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Vücut ısısı 10-15 dakika içerisinde 40-41 derece üstüne çıkabilir. Güneş veya sıcak çarpması acil olarak tedavi edilmezse beyin ve diğer hayati organlarda kalıcı hasara veya ölüme neden olabilir.

AÇIK RENKLİ, HAFİF KIYAFETLER GİYİN

Bu nedenle, dışarıda çalışması gerekenler mümkün olduğunca güneş altında korunmasız kalmamalı, aşırı hareketlerden kaçınmalı, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmeliler. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli, geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (11.00-16.00) gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı, denize girilmemeli, güneşlenilmemeli. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneş koruyucu krem kullanmalı, uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir.

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ARAÇTA KİMSEYİ BIRAKMAYIN

Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalı. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmeli, bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalı. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır.

SIVI KAYBINA DİKKAT EDİN

Güneş gören pencereler, perde gibi güneşliklerle gölgelendirilmeli. Vücut ısısının yükselmemesi için sık sık duş alınmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir. Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) sıvı tüketilmeli. Su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmeli. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı unutulmamalıdır.

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GÜNEŞ YANIĞINA YOĞURT SÜRMEYİN

Evler sabah ve akşam saatlerinde doğal yollarla havalandırılmalı. Oda sıcaklığı 24–27 derece arasında olmalı. Az az, sık sık beslenilmeli. Taze sebze ve meyveleri bol tüketmek önemlidir. Salatalar ve su içeriği yüksek meyveler (karpuz, kavun, salatalık vb.) tercih edilmeli. Deriye hasar vereceği için güneş yanıklarından kaçınılmalı. Güneş yanığı olan yerler soğuk su ile silinmeli, etkilenmiş bölgelere nemlendirici tıbbi losyon sürülmelidir. Yağ, salça, yoğurt ve diş macunu gibi maddeler kesinlikle sürülmemeli.”

BAKAN UYARDI

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sıcaklıkların artmasıyla birlikte nem oranının yüzde 20’nin altına düşmesinin ve kuvvetli rüzgarların etkili olmasının da beklendiğini belirterek bu durumun orman yangını riskini en üst seviyelere taşıdığı için tüm vatandaşlara en üst düzeyde duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bir kez daha hatırlatıyoruz; anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, sigara izmaritini yere atmayalım, atıkları doğaya değil çöp kutularına atalım, tarım makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en küçük bir duman gördüğümüzde hemen 112’yi arayalım. Geleceğimizi, nefesimizi, umudumuzu hep birlikte koruyalım” dedi.