Bu ürünlere dikkat! Bakanlık liste yayımladı

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İzmir’den emniyet kemeri, Çankırı’dan tarım römorku; Konya’dan Happy Karavan, Manisa’dan Blue Sky ve Rota Karavan ile TINY Hause Manisa marka araçlar, Antalya’dan Işıldar marka üç tekerlekli mopetler, teknik mevzuata aykırılığı ve trafik güvenliğini tehlikeye atma riskleri nedeniyle toplatma kararı alındı. Bakanlık üreticileri tespit edilemeyen ürünleri de listede ilan ederken, isimleri açıklanan firmaların tüm ürünlerinin değil, sadece duyuruda belirtilen marka ve modellerinin toplatma kararına dahil olduğu vurgulandı.

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI

İstanbul’dan RSONIC marka dört gözlü set üstü ocak, gaz sızdırma kaynaklı boğulma, patlama ve yangın; Yeşim Kablo yangın çıkarma riski, MYS marka 6 kilo yangın tüpünün uygunluk sertifikasının geçerli olmaması, Homend Royal Tea çay makinası yanık ve elektrik çarpması; İzmir’den Mistique marka yılbaşı ışığı elektrik çarpma ve yangın çıkarma riski; CALO elektrikli ısıtıcının yüksek elektrik tüketimi nedeniyle kullanıcıları zarara uğratması nedeniyle toplatma kararı alındı.

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Kahramanmaraş’tan teknik dosyası bulunmayan İnova dikey torna makinesi; BULL marka yükleyici, emisyon yüksekliği; Ledline marka lamba çevreye duyarlı olmayışı ve enerji etiketleme kriterlerini karşılayamaması; Bursa’dan HKS Has marka tampon ile Konya’dan Karakuş marka tampon ürün temel sağlık ve güvenlik kriterlerini karşılayamadığı için toplatma kararına dahil edildi.