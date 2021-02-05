Bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar

AVRUPA’DA İLK SIRA

“Yükseköğretim alanında ülkemizin sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaştık. Üniversite sayımız 76’dan 207’ye, öğrenci sayımız ise 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine yükseldi. Bu öğrenci sayısıyla ülkemiz Avrupa’da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktı. Memnuniyet veren bir diğer husus bu artışta kız öğrencilerimizin önemli bir yer tutmasıdır. Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibariyle yüzde 49’a yükseldi. Yüksek öğretim sistemimizdeki kadın akademisyenlerimizin oranı AB’de yüzde 40 olan ortalamanın 5 puan üzerindedir.

TEK TİPÇİ ANLAYIŞTAN UZAKLAŞTILAR

Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Gerçi hâlâ eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla devletten ve toplumdan kopuk şekilde inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil, bunlar da var. Ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümresel çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

ENGEL ÜSTÜNE ENGEL

Anadolu’nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde gençlerimize sosyal adalet ve fırsat eşitliği temelinde bir yüksek öğretim hizmeti sunma gayesi vardı. Biliyorsunuz buna da karşı çıktılar. Maddi imkânsızlıklar veya sosyal kültürel kimi sebepler yüzünden kendi şehrinin dışına çıkamayan yüzbinlerce gencimizi bu sayede yüksek öğretime kazandırdık. Kızlarımızın yüksek öğretim görme oranlarındaki artışta da üniversitelerin Anadolu’da yaygınlaşmasının büyük etkisi vardır. Her ile bir üniversite projemiz ve üniversite projesindeki artış elbette beraberinde bazı tartışmaları getirdi. Öyle ki dönemin YÖK yönetimi dahi yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarmıştı. Artık YÖK bu tür engellemelerle uğraşmak yerine ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan, milletimize ve onun değerlerine hizmet eden yeni bir kuruma dönüştü.

200 BİN YABANCI ÖĞRENCİ

Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bine yakın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO verilerine göre Türkiye uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısını gösterdi. Yüksek öğretimde kalite yarışı sürekli daha iyiyi arayan bir uğraştır. Anadolu’da yaptığımız bu meşalelerin aydınlığını her yıl arttırması için YÖK Anadolu Projesi gibi yeni atılımları önemli görüyoruz. Elbette bu çerçevede en kıymetli değerlendirmeler uluslararası alanda yapılanlardır.

TÜRKİYE’NİN BOLOGNA KARNESİ

Türkiye, Avrupa yükseköğretim alanını oluşturan Bologna sürecine 2001’de üye olmuştur. Bologna sürecinde ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla iki-üç yıl aralıklarla bakanlar düzeyinde toplantılar düzenleniyor. İtalya’da gerçekleşen son konferansta ülkelerin yükseköğretim alanındaki karnelerini gösteren bir rapor yayınlandı. Bu raporda öğrenci sayısı bakımından Avrupa’da ilk sırada yer alan Türkiye’nin yükseköğretim sistemindeki genişlemeye paralel olarak nitelik açısından da pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği belirtildi. Bunu onlar söylüyor ben söylemiyorum. Toplam 13 başlık üzerinden yapılan değerlendirmede Türk yüksek öğretim sisteminin tam puan aldığı başlık sayısı dörtten beşe çıkarken, hiçbir alanda gerileme kaydedilmedi.”

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞİYOR

Erdoğan “YÖK Anadolu Projesi, 2006’dan sonra kurulan üniversiteler arasından 15’inin geleneği oluşmuş ve marka haline gelmiş kıdemli 12 üniversitemizin insan kaynağı ve altyapısından yararlanmasını hedefliyor” diyerek şöyle devam etti: “15 genç üniversitemizin proje kapsamına alınan 63 bölümündeki öğrenciler bazı dersleri bu 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar. Buralardaki genç akademisyenlerin kıdemli üniversitelerin araştırma altyapılarından yararlanabilmelerini sağlayacağız.

YABANCI HOCALARDAN DERS

Mesela Munzur Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencimiz İTÜ’den ders alabilecek. Bayburt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Gazi Üniversitesi’nden ders alabilecek. YÖK’ün uygulamaya koyacağı bir başka önemli projenin müjdesini de vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi. Amacı doktoralı insan kaynaklarının yüksek öğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkân sağlamaktır. Bugün paylaşacağım son husus dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarının uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders verebilmelerine imkân sağlayacak çalışmasıdır.”

REKTÖRLERLE HATIRA FOTOĞRAFI





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen YÖK Anadolu Projesi toplantısında üniversite rektörleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)