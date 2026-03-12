Bu ülkede savaş yoksa Atatürk’ün eseridir

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’da, Balkan Rumeli Dernekleri iftar programına katıldı. Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bugün burada anneannesi Selanikli, babaannesi Kırçovalı, dedesi Üsküplü bir evladınızım. Değerli başkanım yan masada, dedi ki ‘Nihayet Cumhuriyet Partisi’nde, Atatürk’ten sonra ilk kez bir Balkan Türkü var. Bundan çok memnunuz’ dedi. Bu gerçekten taşınabilecek en büyük gurur, en büyük yük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk oradan, doğduğu topraklardan bu topraklara geldi. Bu ülke için hem dünya coğrafyasının çeşitli bölgelerinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde gerilemeyi durdurmak için, işgale engel olmak için büyük bir mücadele verdi. Kurduğu Meclis’e güvendi. Anayasa çerçevesinde millet, Meclis’e, Meclis ona ne görev verdiyse onu yaptı.

Haberin Devamı

Rumeli bizim genzimizi yakan sıla hasretimizin adıdır. Balkanlar’dan Anadolu’ya gelen kardeşlerimiz göçmen değil, bu milletin, bu ülkenin esas kurucu unsurlarıdır. Fırsat eşitliği. Sivas’ın Zara’sından gelen Özgür Çelik’le Manisalı Özgür Özel hep beraber bu ülkenin geleceği için, dava arkadaşları Ekrem İmamoğlu için mücadele verip bu ülkeye bir kez daha demokrasi getirme ümitleri varsa bunun hepsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan borcumuzdur.

‘CUMHURİYET SAYESİNDE’

Bugün içinde bulunduğumuz coğrafya, bugün bu ülkede yaşayanlar, birbirini mezhebinden dolayı kesmiyorsa, burada din savaşları yoksa, burada her türlü küstahlığa rağmen birileri gelip de Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlere, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı küstah sözlerle ve birtakım niyetlerle işgale kalkışamıyorsa, bir ülkeyi kimin yöneteceğine karar veren emperyalistler, Türkiye’nin üzerinde başka coğrafyalarda olduğu gibi işgal ve kendince yönetim anlayışlarını, yönetim şeklini belirleme hevesine girmiyorsa, bunların hepsi 100 yıl önce anayasayı bilen, anayasal devletin güçlü olacağını bilen, hukukun üstünlüğüne inanan, kişisel ilişkilere değil güçlü kurumlara ve güçlü kurallara inanan, tarihin gördüğü en ileri görüşlü ve en cesur devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir.”

Haberin Devamı

TUTUKSUZ YARGILAMA TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Pendik’te gerçekleştirilen İstanbul 1’inci Bölge ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Erdoğan, bana bir çağrı yapmış. Ben de kendisine seslendim ve sesleniyorum. Biz bu ülkenin birliği için, beraberliği için her şeyi yapmaya hazırız. Gerektiğinde yapıyoruz. Ancak bu kadar zulüm, bu kadar haksızlık, bu kadar eşitsizlik olmaz. Tutuksuz yargılama bu ülkede tansiyon düşürür” dedi. Özel, “Bugün ‘müjde’ diye ne söylüyor beyefendi biliyor musunuz? Bu 4 bin lirayı bayramdan önce verecekmiş. ‘Müjde’ diye bunu söylüyor. Yazıklar olsun böyle müjdeye. CHP iktidarında en düşük emekli maaşı önce bir asgari ücret, sonra 1.5 asgari ücret düzeyine çıkacaktır. Emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı’nda birer asgari ücreti bizim iktidarımız verecektir” diye konuştu.

Haberin Devamı

PİRİNÇTEKİ BEYAZ TAŞ CAN YAKAR

Balkan Rumeli Dernekleri iftar programında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bayrampaşa’da büyük bir üzüntü, büyük bir travma yaşadık. Bayrampaşa’da yaşanan travmayı doğru yerden okumak lazım. Bizden, sizden, akrabalıklarımızdan ve akrabalarından güç alıp, belli belirlemeleri kendine göre yapan sonra da hepimizi kahreden bir tasarrufta bulunan bir kötü örnek, bir haksızlık, bir ihanet asla genele şamil olamaz. Biz biriz, beraberiz. Bugün gözümüze bakamayanlar burada yok ama biz hep birlikteyiz. Bu akrabalığımızdan güç alıp da bunu kendisine güce devşirip, sonra bunu başka bir siyasi odakla pazarlık meselesi yapmak bize dair bir mevzu değildir. O kişinin kendi kişiliği ile ilgilidir. Ama bizim bildiğimiz bir şey vardır. O da bu salonda birer-ikişer temsilcisini ağırlayabildiğimiz 100 binler, milyonlar en yüce gönüllü, en çalışkan, en temiz, birbirine en bağlı ve en güvenilir insanlar vardır. İtimadım akrabalarıma sonsuzdur, sonsuza kadar sürecektir. Pirincin içindeki beyaz taş çok can yakar ama onu ayırırsın, ondan sonra yoluna bakarsın. Bizim açımızdan da yaklaşım bundan ibarettir.”

Haberin Devamı

OFİS HESABINA SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi “CAOIletisim” isimli sosyal medya hesabı hakkında, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.