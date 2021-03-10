Bu Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak... 'Çok yeni bilgi, Cumhurbaşkanı sadece kurmaylarıyla paylaştı'

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme dair açıklamaları şu şekilde:

‘BİR HEYETLE KONGREYE GİDELİM’

Aslında çok önemli bir gelişme var. Edindiğim bilgiye göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP Kongresi’ne bir heyetle birlikte gidelim ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı MHP’nin kongresine katılma niyeti olduğunu ifade edebilirim. Dünkü toplantıda MYK toplantısında kurmaylarıyla paylaşmış edindiğim bilgilere göre.

Heyetteki isimler netleşmedi. Bu Türk siyasi tarihinde bir ilk olacak. Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak. Erdoğan MHP Kongresinde kürsüye çıkar bir konuşma yapar mı sorusu da aklıma takıldı. Baktığım zaman MHP’nin kongrelerinde böyle bir gelişme yaşanmamıştı. Teamül olarak dışarıdan gelen konuklara söz verilmiyor idi. Eğer Cumhurbaşkanı kongreye giderse, konuşma niyetini de ifade ederse mutlaka Cumhurbaşkanı’na da söz verilir diye tahmin ediyoruz. Daha çok yeni bir gelişme Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla paylaştı, 'Bir heyetle gidelim' dedi.

MHP’de de hazırlıklar son aşamada. Salgın sebebiyle çok geniş tutulmuyor katılım. Dışarıdan izleyici alınmaması kararı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetliler arasında.

8 MART MESAJ KRİZİ

CHP kanadına bakarsak çok fazla büyütmemek yönünde bir tavır var. İYİ Parti cephesi net olarak ‘üzüldük’ diyor. İmamoğlu’nun 8 Mart Kadınlar Günü’nde HD ve İYİ Parti aynı kefeye koyarak attığı Tweet için gereksiz ve yanlıştı, hepimizi üzdü.’’ İfadeleri kullanılıyor. Bugün için üzüldük, yarın bunun yansıması ne olur hep birlikte göreceğiz mesajı veriliyor. Daha çok CHP’ye zarar verdiğini düşünüyorlar. İYİ Parti nezdinde CHP’ye karşı bir sarsıntıya sebebiyet verdiğini söylüyorlar. Millet ittifakı farklı bir birliktelik diyorlar. Cumhur ittifakı gibi değil seçimden seçime birliktelik oldu. Her parti kendi düşüncesini ifade etmekte özgürdür. 2023 seçimine doğru ittifak şekillenecek, iş birliği yapılacaksa elbette atılan Tweet’in yansıması olabilir diyenler var. Cumhurbaşkanlığı için hem İstanbul hem Ankara büyükşehir belediye başkanlığının adaylığa oynadığı görüşü var bazı isimlerde. İmamoğlu’nun 8 Mart mesajı ile bir strateji yönünde hareket etmiş olabileceği konuşuluyor. Son anketlerde Mansur Yavaş’ın yükselmesi neden olmuş olabilir gibi yorumlar var.

HDP konusunda da onların yaklaşımı ile bizim yaklaşımımız farklı diyorlar.

Ekrem İmamoğlu’nun şu an için Cumhurbaşkanı adayı olmasına şimdiden görüş belirtilmiyor.

CHP'DEN 8 MART YORUMU

CHP’de bazı parti kurmayları çok normal karşıladı. İttifakta sorun oluşturmayacağını düşünüyoruz. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına mı aday sorusuna, ‘’Siyaset iddia işidir öyle bile olsa çok normal değil mi.’’ şeklinde yanıt aldım.