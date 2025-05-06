Bu trafiğin bedeli 7 milyar dolar

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İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selim Dündar, ‘Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, İstanbul trafiğinin kapasiteyi aşan taşıt talebi nedeniyle tıkandığını söyledi. Buna hatalı park, şerit ihlalleri ve manevraların da eklendiğini aktaran Dündar, “Sıkışıklık yaşıyorsak bunun temel sebebi aslında trafikte bütün yollarımızın belli bir kapasitesinin olması. Bu kapasitenin üzerinde bir araç talebi olduğu zaman trafik sıkışmaya başlıyor ve sıkışıklığın şiddeti de gitgide artıyor” dedi.

1 YILDA 105 SAAT TRAFİKTE GEÇİYOR

Doç. Dr. Dündar şöyle devam etti: “İstanbul’daki trafik sıkışıklıklarının maliyeti yıllık 6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Bunu güncel bir veriyle tekrar değerlendirmek gerekiyor. Kabaca 6-7 milyar dolar civarında bir ekonomiye olumsuz etkisi olduğundan bahsedebiliriz. İstanbul’da yaşayan biri trafikte 1 yılda 105 saatini fazladan süre olarak geçiriyor. Bu süreyi kişinin farklı aktivitelerde değerlendirmesi ve ekonomiye olumlu katkı sağlaması mümkün olabilirdi.”

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Doç. Dr. Dündar, kentteki trafik yoğunluğunun sadece yeni yollar açmakla giderilemeyeceğini, elde bir yol altyapısı, kavşağı, alt ve üst geçidin bulunduğunu belirterek, “Bu altyapıyı geliştirmek, yeni yollar ve tesisler yapmak çözüm gibi görünse de burada aslında bir sorunu ötelemiş oluyoruz. Burada yapılması gereken talebi yönetmek için çeşitli uygulamalar yapmak” diye konuştu.

‘ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞSİN’ ÖNERİSİ

Çözüm için İstanbul’da çalışma saatlerinin düzenlenmesini de öneren Dündar, şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da genelde sabah ve akşam trafiğin zirve saatleri var. Sabah zirvesi çok daha etkili olabiliyor. Özel sektörün de desteğini alarak, farklı iş başlangıç saatleri, mesai saatleri geliştirilebilir. Örnek vermek gerekirse bazı kurumlar mesaiye saat 6’da başlayıp saat 14’te bitirebilir. Kimilerinin çıkış saati erken olur, geç olur. Bu tarz stratejiler geliştirip zirveyi daha dağıtmak, yumuşatmak mümkün. Ama en temel iyileşmeyi özel araç kullanım oranını düşürerek geliştirebiliriz. Özellikle toplu taşımaya olan talebi arttırabilirsek, özel araç kullanımından vazgeçirebilirsek önemli bir etki sağlayacaktır.”