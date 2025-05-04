Bu tiyatronun perdesi iyiliğe açılıyor

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Düzce Sarıdere Kemeryanı İlkokulu sınıf öğretmeni Muhammet Tunca, Artvin Şavşat’ta ilkokulu öğrencisiyken öğretmeni Osman Turan sayesinde tiyatroyla tanıştı. Selçuk Üniversitesi’nden mezun olup öğretmenliğe başladıktan sonra da öğrencilerine tiyatro sevgisini aşılamak için çalıştı. 18 yıllık öğretmen olan Tunca’nın kurduğu küçük oyun kulübü, zaman içinde 85 oyuncunun dahil olduğu büyük bir tiyatro topluluğuna dönüştü. Köyde tiyatroya ilgi artınca veliler de ekibin parçası oldu. Kostüm yokken diktiler, sahne yokken köy camiinin müştemilatına bir sahne kurdular. Sponsor desteğiyle turneler düzenlediler, kendi yazdıkları farklı oyunlar oynadılar. Köyün çocukları bu yeteneklerini ihtiyaç sahipleri için bağışa dönüştürürken aynı zamanda sanatla büyüdükleri bir köy ortamı oluşturdular.

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İyilik Tiyatrosu topluluğunun kurucusu Muhammet öğretmen öğrencileriyle çalışmalarını şöyle anlattı:

‘HER ŞEY KÜÇÜK BİR EKİPLE BAŞLADI’

“Küçük oyunlarla başladık. Başlarda velilerim ve öğrencilerim tiyatroya çok uzaklardı. Bu yolun başında kostümümüz, sahnemiz olmadığı gibi bulunduğumuz çevrede tiyatro adına bir ilgi ve talep yoktu. Küçük bir ekiple başlayıp ilk oyunumuzu cami müştemilatında kurduğumuz sahnede sergiledik. Köy halkı gelip oyunu izledikten sonra ön yargılar olumlu düşüncelere dönüşmeye başladı. Velilerle kitap okuma ve küçük drama etkinlikleri düzenleyince bu ilgi büyüdü. Köy camisinin altında bulunan küçük müştemilattaki minik tiyatro sahnemiz kalıcı hale geldi. Bazı provalarımızı orada aldık. 4 yıl önce ‘İyilik Tiyatrosu’ adını verdiğimiz bir topluluğa dönüştük. İyilik Tiyatrosu artık turnelerle adını köyümüz dışında da duyuran bir kumpanya. Amacımız ise yardıma muhtaç çocuklara yönelik farkındalığı artırmak ve insanları bağışa yönlendirmek. Şimdiye kadar toplam 300 bin TL kadar bir bağış yapılmasını sağladık. Bu bağışlar SMA’lı çocuklara, yetim çocuklara ve depremzede vatandaşlarımıza yapıldı.”

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‘TİYATRO AKADEMİSİ GİBİYİZ’

Ekipte sabit 15 öğrencinin bulunduğunu diğer öğrencilerin dönüşümlü olarak oyunlarda sahneye çıktığını belirten Muhammet Tunca, “Okulumuzda her öğrenci en az bir defa sahne tozunu yuttu. Bu da okul iklimini çok olumlu etkiledi. Davranış problemleri yok denecek kadar azaldı, köyün dışına çıkıp turnelere gittikçe özgüvenleri yükseldi. Farklı şehirlerden davet alsak da henüz gidemedik ancak Düzce il merkezindeki pek çok okulda oyun sahneledik.

‘KÖYÜN İMAMI DA NASREDDİN HOCA OLDU’

Düzce Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde oynadık ve çok ilgi gördü. Pek çok öğrencimin 30’a yakın sahne deneyimi oldu. Şu an aslında gerçek anlamda bir tiyatro akademisine dönüştük. Okul idarecimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz de bazı oyunlarda bize katılıyorlar. Zaman içinde ekibimizin 85 kişiye kadar ulaştığı dönemler oldu. Hatta köyümüzün imamı da bir oyunumuzda rol alarak Nasreddin Hoca’yı canlandırdı. Köyümüzde bir tiyatro kültürü oluştu. Öğrencilerim eleştirel düşünebilen, sorgulayan, ayakları yere sağlam basan, sanatla donatılmış çocuklar olarak yetişiyorlar” dedi.