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Bu taksiye binen sıra dışı yolculuk yapıyor! 'Yolu biraz daha uzat' diyen bile var

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Zeka Oyunları#Taksici
Bu taksiye binen sıra dışı yolculuk yapıyor Yolu biraz daha uzat diyen bile var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 17:46

Ordu'da taksicilik yapan Bulut Samet Yanık, müşterilerine sıra dışı bir yolculuk deneyimi sunuyor. Aracına binenlere çeşitli zeka oyunları uzatan Yanık, bulmacayı yolculuk esnasında çözenlere yüzde 10 indirim uyguluyor.

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Altınordu ilçesinde 5 yıldır taksicilik yapan ve çocukluğundan beri zeka oyunlarına ilgi duyan 27 yaşındaki Bulut Samet Yanık, oyunu çözenlerin ilgisinden yola çıkarak uygulamayı yaygınlaştırdı.

Müşterilere zorlayıcı el becerisi oyunları sunan Yanık, yol boyunca bu oyunla ilgilenen yolcuların keyifli vakit geçirdiğini belirtti.

Bu taksiye binen sıra dışı yolculuk yapıyor Yolu biraz daha uzat diyen bile var
"YOLU BİRAZ DAHA UZAT DİYORLAR"

Yanık, "Bazı oyunlar gerçekten çok zorlayıcı. Çözemeyen müşteriler hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyor. Çözmeyi başaranlar ise ‘Ödülüm ne?' deyince ben de yüzde 10 indirim vermeye başladım. İnsanlar memnun, cep telefonları yerine oyunla vakit geçiriyorlar. Şu anda elimde 80'e yakın oyun var, sayıyı artırmaya devam ediyorum" dedi.

Bu taksiye binen sıra dışı yolculuk yapıyor Yolu biraz daha uzat diyen bile var

"İKİNCİSİNDE BAŞARDIM"

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Uygulamayla ilgili konuşan yolculardan Arkın Kılıç ise, "Taksiye acil bir durumla bindim. Taksici arkadaş zeka oyunlarından bahsedince ilgimi çekti. İlkini çözemedim ama ikincisini başardım. Telefonla uğraşmak yerine böyle keyifli bir şeyle vakit geçirmek güzeldi. Bu fikri çok beğendim" dedi.

Bu taksiye binen sıra dışı yolculuk yapıyor Yolu biraz daha uzat diyen bile var

Bulut Samet Yanık'ın yenilikçi yaklaşımı müşterilerin ilgisini çekiyor.

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#Ordu#Zeka Oyunları#Taksici

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