Bu suç makinesinin yeri: Cezaevi

Haberin Devamı

İstanbul’un Kartal ilçesinde 18 Haziran günü yaşanan ev hırsızlığı, polisin yaptığı araştırmayla usta-çırak ilişkisi içinde işlenen organize bir suçu ortaya çıkardı. Yaklaşık 493 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı evin güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin izine ulaştı. Daha önce ‘evden hırsızlık’ başta olmak üzere toplamda 167 suç kaydı bulunan 37 yaşındaki Pınar Ura tespit edildi. Yanında ise henüz 18 yaşındaki Hülya Sucu bulunuyordu.

FİRARİ DURUMDAYDI

Polis, Ura’nın daha önce 10 farklı ilçede işlenen 15 ev hırsızlığı olayında da firari durumda olduğunu belirledi. Sucu ise 14 suç kaydıyla birlikte 2 ayrı aranma kaydı ve toplam 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. İkili, 1 Temmuz günü Başakşehir’de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.