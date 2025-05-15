Bu suç çarkı kırılsın

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Matia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesinin ardından, suça sürüklenen çocuklara (SSÇ) ilişkin yasal düzenlemeler tartışma konusu oldu. Hürriyet’in daha önce gündeme taşıdığı 13 yaşındaki B.D. de bu çocuklardan biri. Kısa aralıklarla defalarca suç işleyen B.D. yakalandıktan sonra ya tahliye edilerek ya da adli kontrol ile serbest kaldı. B.D. serbest bırakılır bırakılmaz her seferinde suç işlemeye devam etti.

YİNE ÇALDILAR

İstanbul’da Esenler polisi, 25 Şubat günü bir polis memurunun eşinin telefonunun çalınması üzerine harekete geçti. Tespit edilen B.D. ve yanındaki arkadaşı, çaldıkları telefonu daha önce anlaşmalı oldukları bir telefoncuya satmak üzere götürdü. Ardından taksiye binip aldıkları parayla taksi ücretini ödeyip parayı ikiye böldükten sonra evlerine döndüler. Yakalanan çocuk suçlular, geçmişteki 8 suç kaydı sebebiyle tutuklandı. Ancak kısa süre sonra cezaevinden çıkan B.D. Esenler sokaklarında suç işlemeye devam etti. 8 Nisan günü yine bir vatandaşın cep telefonunu çaldı. Ancak bu kez mağdurların arasına bir başka önemli isim de katıldı. B.D., yine bir polis memurunun eşi olan Ü.S.’nin telefonunu çaldı. Telefonun sahibi kadın ise İzmir Adliyesi önünde teröristlerin yapmayı planladığı bomba saldırısını canını ortaya koyarak engelleyen Şehit Fethi Sekin’in akrabasıydı. Şüpheliler tespitin ardından yine yakalandı ve mahkeme karşısına çıktı. Mahkeme, B.D. ve M.H.K.’nin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

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YİNE TUTUKLANDILAR

B.D. serbest bırakılmasının ardından bu kez ortağıyla birlikte yeniden sahnedeydi. Son olay, 4 Mayıs akşamı yaşandı. Caddede yürüyen yaşlı bir kadının cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü tanıdık suçluları yine yakaladı. B.D. ve M.H.K.’nin 25 Nisan günü 60 bin TL değerinde iki telefon daha çaldığı ortaya çıktı. Çocuk şüpheliler, 12 Mayıs’ta çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

B.D. (önde) ve suç ortağı M.H.K.’nin (arkada) yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilmişti.