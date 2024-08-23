Bu sözler taciz sayılmadı: Sen yaşlansan da giderin olur merak etme taş gibi hatunsun

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İddialara göre Haydar Nazım G., sosyal medya hesabı üzerinden Mika Slowana’ya yönelik, “Sen yaşlansan da giderin olur merak etme taş gibi hatunsun” şeklinde yorum yazdı. Haydar Nazım G.’nin bu yorumu ile cinsel taciz suçunu işlediğini iddia eden Slowana, kamu davası açılarak cezalandırılmasını istedi. Savcılık, Haydar Nazım G. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

MAHKEME BERAATINA KARAR VERDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Haydar Nazım G., sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak söz konusu paylaşımı kendisinin yapıp yapmadığını hatırlamadığını belirterek beraatını istedi. Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekesiyle Haydar Nazım G.’nin beraatına karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi: “Kamuya mal olmuş fenomen kişilere karşı yazılacak yorum ve eleştirilerin sert, incitici ve ağır olabileceği bilinmektedir. Haydar Nazım G.’nin yazdığı yorumun bu nitelikte olduğu, cinsel taciz suçunu içermediği anlaşılmaktadır. Sanığın yazdığı yorumun sert, incitici ve kaba bir yorum olduğundan beraatına karar vermek gerekmiştir.”