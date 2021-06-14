Dünyada ilk kez... Türkiye'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gemilerden kaynaklanan akaryakıt, balast ya da kimyasal kirliliği tespit etmeyi sağlayan gece görüş kameralı sistem yerleştirildi. Sistem 5 kilometrelik alanda gemilerden kaynaklanan kirliliği tespit etmeyi sağlıyor. Bu sistem sayesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gemilerden kaynaklanan kirlilik oluştuğu anda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi akışı sağlanıyor. Dünyada birçok noktada kıyı yönetimi ve denizlerdeki su altı kirliliğini tespit etmek için kullanılan sistem Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir köprünün üzerine kuruldu.

"SİSTEM DÜNYADA İLK KEZ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE UYGULANIYOR"

Sistemin dünyada ilk kez bir köprü üzerine kurulduğunu söyleyen İTÜ Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özcan Arslan, "Biz şu an çok kritik bir noktayı tarıyoruz. Marmara Denizi'ndeki kritik noktalara İzmit Körfezi, limanlar ve belediyelerin atıklarının olabileceği yerlere bu sistemin yerleştirilmesiyle tüm Marmara kıyıları izlenebilir. Bizim kurduğumuz sistem deniz yüzeyindeki kirliliği ölçüyor. Suyun üzerinde herhangi bir kirlilik olduğu anda sistem tespit ediyor. Sistem bunu akıntı ve hız bilgileri ile eşleştirip bu kirliliğin hangi gemiden kaynaklandığını da tespit ediyor" dedi.



"BİN 400 TANE KAMERA İLE BÜTÜN YOLU TAKİP EDİYORUZ"

Özel otoyol ve köprü ve tünel işletmeciliği yaptıklarını söyleyen ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, "Yaklaşık 36 milyon metrekarelik bir alanda, 400 kilometrelik bir yol işletmesi yapıyoruz. Buna dünya standartlarında bir işletmecilik diyebiliriz. Köprüyü yaklaşık bin 400 tane kamera ile sürekli takip ediyoruz. Köprüde, otoyolda ve tünellerimiz de bulunan elektrik, elektromekanik sistemlerimizin tamamını bu sistemlerle izleniliyor" dedi.



"NORVEÇ'TEKİ UYGULAMANIN BİR BENZERİNİ TÜRKİYE'YE GETİRDİK"

Dünyada ilk defa bir köprü işletmesinin böyle bir çalışma yaptığını söyleyen Soğukpınar, "2019 yılının sonunda şunun farkına vardık. Biz her yeri kameralarla takip ediyoruz. Ancak köprümüzün altından geçen yaklaşık 50 bin deniz aracını takip etmiyoruz. Buradan 'Bu deniz araçlarının takibini nasıl yapabiliriz?' diye yola çıktık. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi ile bir çalışma gerçekleştirdik. Türk Boğazları Denizcilik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi'nden bilimsel ve teknik anlamda destek alıyoruz. Tüm dünyada da araştırmalar yaptık gemileri kontrol edebilecek benzer bir proje var mı diye. Norveç hükümetinin kuzey denizinde, Azerbaycan hükümetinin ise Hazar Denizi'nde kendi petrol platformlarını, bu şekilde takip gece görüş kameralı sistem ile takip ettiğini gördük. Biz de bunlardan esinlenerek bir model yarattık. Norveç'teki uygulanan uygulamanın bir benzerini buraya getirdik. Gururluyuz çünkü Türkiye'de hatta dünyada defa bir köprü işletmesi böyle bir çalışma yapıyor" diye konuştu.

"BU SİSTEM MÜSİLAJ PROBLEMİ İLE ÇOK ÖRTÜŞTÜ"

Anadolu Yakası köprü ayağına radar koyduklarını söyleyen Soğukpınar, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Deniz araçlarından herhangi bir sızıntı olup olmadığını anlık olarak tespit ediyoruz. Aynı zamanda sistem gemilerin yapılarını ve boyutlarını analiz ediyor ve aynında raporluyor. Bu projede diğer kamu kurum kuruluşlarda bizlerle birlikte hareket etti. Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bizim paydaşlarımız. Onlar da buradaki verileri anlık olarak takip edebiliyor. Köprünün tam ortasında termal kamera sistemimiz var. Gece gündüz 365 gün denizden geçen tüm araçları takip ediyoruz. Bu projenin yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bu proje son dönemlerde yaşanan müsilaj problemi ile çok örtüştü" ifadelerini kullandı.

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