Bu silahlar kime gidiyordu... Kamyonette 1021 tabanca ele geçirildi

#Silah Kaçakçılığı#İstanbul Jandarma#Silah Ticareti
Bu silahlar kime gidiyordu... Kamyonette 1021 tabanca ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 07:00

İSTANBUL Eyüpsultan’da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından, 17 Nisan’da bir kamyonet takibe alındı. Durdurulan araçta arama yapıldı. Kamyonetteki aramada 1021 adet 9 milimetre çapında tabanca, 632 adet tabanca gövdesi, 632 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve silah parçalarına el koyuldu. Operasyonda ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'silah ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

#Silah Kaçakçılığı#İstanbul Jandarma#Silah Ticareti

