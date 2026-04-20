Bu silahlar kime gidiyordu... Kamyonette 1021 tabanca ele geçirildi

Yapılan çalışmaların ardından, 17 Nisan’da bir kamyonet takibe alındı. Durdurulan araçta arama yapıldı. Kamyonetteki aramada 1021 adet 9 milimetre çapında tabanca, 632 adet tabanca gövdesi, 632 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve silah parçalarına el koyuldu. Operasyonda ekiplerce gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'silah ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.